إصابة نجم أوروجواي.. شكوك حول قدرة أراوخو على اللحاق بمواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم!

تعرض أراوخو لتمزق عضلي في ربلة الساق وكان اللاعب قد انضم إلى معسكر بلاده بناءً على توجيهات طبية سابقة من ناديه الإسباني توصي بخوض تدريبات منفردة وتدريجية جراء وجود تورم في الساق، إلا أن الإدارة الفنية للمنتخب بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا أشركت اللاعب في نظام تدريبي مكثف على فترتين منذ اليوم الثاني للمعسكر.

وغادر المدافع الدولي مقر البعثة متوجهًا إلى إسبانيا لمدة يوم واحد، بالتنسيق بين المدرب والاتحاد المحلي، للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج تحت إشراف الأطباء المتخصصين في نادي برشلونة الذين أشرفوا على إصاباته العضلية السابقة، على أن يعود لاحقًا للالتحاق بالوفد المتوجه إلى مدينة بلايا ديل كارمن المكسيكية لاستكمال التحضيرات.



