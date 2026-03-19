علي سمير

سيناريو 2024 يحدث مجددًا .. جارسيا "الجاهز" يحرس أحلام برشلونة وكورتوا يترك ريال مدريد مع صدفة لونين الغريبة!

إصابة قوية وغياب طويل للحارس البلجيكي

وكأن الفرحة ممنوعة في ريال مدريد، عندما تنفس الجميع الصعداء أخيرًا بالتأهل السهل "على غير المتوقع" إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وصلت الصدمة بإصابة تيبو كورتوا.

أسبوع مثالي عاشته جماهير الميرنجي على الصعيد الأوروبي، انتصار في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل الفوز 2/1 بأرض الفريق الخصم.

كل شيء مثالي ورائع للمدرب ألفارو أربيلوا ورفاقه، الشكوك بدأت تتحول إلى آمال وطموحات نحو المجد الأوروبي، قبل أن تأتي بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تبديل لم يتوقعه أحد، أندريه لونين بدلًا من تيبو كورتوا.

الأمر لم يكن استهتارًا من أربيلوا بسيتي أو محاولة لإراحة البلجيكي وعدم المجازفة به، القصة أكبر من ذلك بكثير، كورتوا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع لمعاناته من تمزق عضلي وفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد.

المفارقة أن جارسيا تعرض للإصابة في اليوم التالي خلال انتصار برشلونة 7/2 على نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 من الأبطال، ولكن الأمور مرت بسلام ليعلن النادي أنه سيكون جاهزًا لخوض المباراة التالية مع فريق المدرب هانز فليك.

وقت صعب وتوقيت حرج، كورتوا سلاح رئيسي لدى الفريق الإسباني، تمامًا مثل جوان جارسيا في برشلونة، أحدهما جاهز والآخر سيغيب لفترة طويلة وهذا ما جئنا للحديث عنه..


    ضربة قوية في سباق المنافسة

    رغم كل التخبطات والأوقات الصعبة التي مر بها ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه من المستحيل لأحدهم أن يخرج ويقول "الليجا قد حُسمت ولا أمل لأربيلوا وفريقه".

    الميرنجي في المركز الثاني بـ66 نقطة مقابل 70 لبرشلونة صاحب الصدارة، مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة، وفارق الـ4 نقاط لا يعني الكثير في المنافسة بهذا المستوى العالي.

    ولكن ريال سيخوض هذه المعركة من دون كورتوا، لأنه وفقًا للتقديرات الأولية، فإن البلجيكي سيغيب لشهر ونصف حتى مطلع مايو القادم ..

    وخلال هذه الفترة تأتي مباريات الفريق كالتالي :

    - 22 مارس .. الديربي أمام أتلتيكو مدريد "سانتياجو برنابيو"

    - 4 أبريل .. ريال مايوركا "خارج الأرض"

    - 12 أبريل .. جيرونا "سانتياجو برنابيو"

    - 22 أبريل .. ديبورتيفو ألافيس "سانتياجو برنابيو"

    - 26 أبريل .. ريال بيتيس "خارج الأرض"

    وبعدها يلعب الفريق ضد إسبانيول والكلاسيكو أمام برشلونة وريال أوفييدو وإشبيلية وأتلتيك بيلباو على مدار شهر مايو، كما يغيب كورتواعن موقعة ربع نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ المقرر لها يومي 7 و15 أبريل.

    على الجانب الآخر .. جارسيا جاهز في برشلونة

    الحارس المنتقل من إسبانيول إلى الغريم الكتالوني، منح عشاق ناديه السابق الكثير من الأسباب لكراهيته، أهمها الانتقال للعدو، وبعدها التألق عنه والدفاع عن مرماه بالعديد من المستويات البطولية.

    أحد أبرز تلك المناسبات كانت أمام إسبانيول فريقه السابق، وأيضًا ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وغيرها من المباريات التي أثبت فيها اللاعب أحقيته في المبلغ الذي دفعه برشلونة من أجله.


    المباريات المتبقية لبرشلونة في الليجا ستكون كالتالي بالترتيب : رايو فاييكانو، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، سيلتا فيجو، خيتافي، أوساسونا، ريال مدريد، ديبورتيفو ألافيس، ريال بيتيس وفالنسيا.

    اختبارات ليست سهلة على الإطلاق، ولكن المهم هو تمتع برشلونة بتواجد أغلبية لاعبيه جاهزين، عكس ريال مدريد الذي عانى من سلسلة عنيفة للإصابات كان أبرزها لإيدير ميليتاو وكيليان مبابي ورودريجو والآن تيبو كورتوا.

    دور جارسيا مع برشلونة لا يقل عن تأثير كورتوا في ريال مدريد، بل يتفوق عليه والأرقام تثبت ذلك، حيث حقق اللاعب نفس عدد الشباك النظيفة في مباريات أقل من البلجيكي.

    جوان جارسيا .. لعب 21 مباراة خرج بشباك نظيفة 11 مرة، نسبة تصديات 83%.

    تيبو كورتوا .. 27 مباراة، خرج بشباك نظيفة في 11 مناسبة، نسبة تصديات 73%.

    الفارق واضح، رغم أن الثنائي ليس من أفضل الحراس في الدوري الإسباني بشكل عام من حيث الأرقام والتصديات، باحتلال جارسيا المركز السادس عشر بـ59 تصديًا، مقابل 58 لكورتوا.

    القائمة يتصدرها آرون إسكاندال حارس ريال أوفييدو، يليه ماثيو ريان من ليفانتي وسيرجيو هيريرا من أوساسونا، ولكن هذا أمر منطقي لأن هذه الفرق لا تمتلك الكرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وتتعرض لعدد أكبر بكثير من الهجمات.

    سيناريو 2024 يلوح في الأفق؟

    رغم أن الأمور تبدو سلبية إلى حد كبير، إلا أن الاعتماد على لونين ليس سيئًا بالدرجة التي يتصورها البعض، الأوكراني سبق أن أثبت نفسه وساهم في صعود ريال مدريد إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2024.

    القصة بدأت بتعرض تيبو كورتوا لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي ببداية الموسم، ليتعاقد ريال مدريد مع كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي بجوار لونين، قبل أن يصبح الأخير هو الأساسي بعد إثبات نفسه فور حصوله على الفرصة.

    والآن، تعود الفرصة من جديد، لونين سيكون الحارس الأساسي للفريق لحين عودة كورتوا، ولو كنت تؤمن كثيرًا بالمفارقات ودورها في التفاؤل والتشاؤم، فلا يوجد أي سبب يدعو للقلق أبدًا.

    عندما حصل لونين على الفرصة في أغلب المباريات بموسم 2023/2024، بخوضه 31 مباراة بكل البطولات، حصل ريال على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي، وقدم وقتها الأوكراني مستويات بطولية مثيرة للإعجاب.

    الأغرب من ذلك أن ريال في هذا الموسم لعب أمام مانشستر سيتي وبايرن ميونخ "على التوالي" في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في النهائي، وهو يتشابه مع ما يحدث الآن اختلافًا مع المراحل، حيث لعب ضد سيتي في دور الـ16 ومن المقرر أن يلعب ضد نظيره البافاري في المرحلة التالية.

    ولكن وقتها تعرض لونين للإحراج، بعدما ساعد ريال على التأهل للنهائي وحان موعد اللعب ضد دورتموند في النهائي، ترك مكانه وعاد كورتوا لحراسة عرينه، فهل يعيد التاريخ نفسه؟