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علي سمير

"الحسد" ضرب باريس بالإصابات .. "سر نيمار" يحل الأزمة وشبيه كفاراتسخيليا ينتظر الفرصة للانفجار مع إنريكي

فقرات ومقالات
التحليل الفني
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
ميكا غودتس
خفيتشا كفاراتسخيليا
عثمان ديمبيلي
لويس إنريكي
ماجني أكليوش
نيمار

الجناح الجورجي يغيب حتى نهاية الموسم

عند انتقال ميكا جودتس إلى باريس سان جيرمان قادمًا من أياكس أمستردام الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو، كان التساؤل الأكبر :"لماذا فعل ذلك في نفسه؟ سيقضي أفضل أيام مسيرته على الدكة"!

وهذا أمر منطقي للغاية، لأن باريس يمتلك قوة هجومية ضاربة وأسماء عملاقة أثبتت نفسها على أعلى المستويات منذ سنوات، بينما يتحسس جودتس مسيرته نحو الشهرة وعمره 21 سنة فقط!

خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي وفيران توريس، والوافد الجديد ماغنس أكليوش، إذن الفرصة تبدو صعبة للغاية بالنسبة للموهوب البلجيكي، الذي تبين بالفعل أن فرصته لن تكون سهلة أبدًا.

اللاعب لم يبدأ كأساسي في أي مباراة بدوري أبطال أوروبا، ودخل كبديل فقط ضد براتيسلافا السلوفاكي، وبدأ مرة واحدة فقط في الدوري الفرنسي، ولعب 5 مباريات أخرى كبديل!

بداية ليست الأفضل، للاعب يبدو أنه سيُهمش بشكل واضح، ولم يساهم سوى بتمريرة حاسمة واحدة فقط ضد ليل في الدوري الفرنسي، ولكن كما عرفنا دائمًا:"مصائب قوم عند قوم فوائد"!

الضحية هنا خفيتشا كفاراتسخيليا، بل باريس سان جيرمان بأكمله، لأن ملحمة برشلونة التي انتهت أمس، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري الأبطال أوروبا، حملت بعض الانباء السيئة للعملاق الباريسي.


  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2026-27 Super CupGetty

    الرباط الصليبي ينعش مسيرة جودتس

    ليلة حزينة وسعيدة عاشها عشاق باريس سان جيرمان، حيث انتصر الفريق 4/2 على برشلونة، وواصل سلسلته الناجحة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، ولكن عيادة النادي استقبلت ضيفين من أهم عناصر الفريق.

    عثمان ديمبيلي سقط أولًا وتم تبديله في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، قبل أن نرى خفيتشا كفاراتسخيليا يغادر هو الآخر في الشوط الثاني ليلعب بدلًا منه أكليوش!

    وبعد صافرة النهاية، وضعت جماهير باريس أيديها على قلوبها طمحًا في ألا تكون الأمور بنفس السوء الذي ظهرت عليه، ليأتي البيان الرسمي الصادر من العاصمة الفرنسية ليقتل كل الأحلام..

    أسوأ المخاوف تحققت، خفيتشا كفاراتسخيليا، النجم المرشح للفوز بالكرة الذهبية بعد تألقه بموسم 2025/2026، سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة "إلى ما بعد هذا الموسم" بسبب قطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال مباراة برشلونة.

    هل توقفت الأنباء السيئة عند هذا الحد؟ لا .. عثمان ديمبيلي يعاني من مشكلة في فخذه الأيسر، ليغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، إلى جانب ماركينيوس ونونو مينديش!

    الجميع كان يتحدث عن باريس، ويحسد النادي الفرنسي على عمق تشكيله، وقدرته على إراحة عناصره حتى يتفرغ الفريق لدوري أبطال أوروبا، ونجاح هذه الخطة بتحقيق اللقب القاري مرتين متتاليتين، ولكن كل ذلك كان جزءًا من الماضي، وما هو قادم سيكون في غاية الصعوبة.

  • Mika Godts GOAL ONLY GFXGoal AR, Gemini

    البديل الأنسب

    رغم أن أكليوش هو من لعب بدلًا كفاراتسخيليا ضد برشلونة، بينما جلس جودتس كبديل غير مستخدم، إلا أن اللاعب يمكنه سد الفراغ الذي سيتركه الجناح الجورجي على الجانب الأيسر ولو بشكل جزئي.

    أرقام جودتس تبدو مبشرة للغاية من خلال تجربته مع أياكس، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 15 في 44 مناسبة، بينما وصل رصيده العام إلى 26 هدفًا و28 تمريرة حاسمة في 115 مناسبة.

    إحصائية تبدو مبهرة للاعب في بداية ومسيرته، ولكن هنا ستظهر الجملة الأشهر في مثل هذه الحالات: الدوري الهولندي ضعيف وأقل حتى من الفرنسي، جودتس مجرد مشروع لاعب ولا يمكنه إحداث أي تأثير الآن!

    نعم هذا أمر صحيح، وهناك بعض الأدلة التي تدعم هذه الحقيقة، أهمها أن جودتس لم يسجل أي أهداف في 8 مباريات لعبها مع أياكس في دوري أبطال أوروبا، مكتفيًا بتمريرة حاسمة واحدة فقط.

    ولكن، لو نظرنا إلى مشروع باريس سان جيرمان الحالي، سنجد أن أغلب عناصره الأساسية وأعمدة الفريق التي قادته للقبي دوري الأبطال، لم تكن من طينة الكبار والفئة الأولى ولا حتى الثانية من اللاعبين، بل جلبهم النادي وساعدهم إنريكي على التطور والانفجار، ومنحهم فرصة الاندماج في منظومة جماعية متكاملة تخرج أفضل ما عند كل لاعب.

    ماتفي سافونوف : لم نكن نعرفه حتى قبل القدوم إلى باريس سان جيرمان من كراسنودار الروسي في 2024.

    ويليان باتشو : كان لاعبًا "مميزًا" مع آينتراخت فرانكفورت ولكنه أصبح أحد أفضل المدافعين في العالم مع لويس إنريكي.

    نونو مينديش: حالته تشبه كثيرًا مع باتشو، حيث تطور كثيرًا وأصبح الظهير الأيسر الأفضل في العالم.

    فيتينيا: تطور كثيرًا وانفجر مع باريس ليكون من أهم لاعبي الوسط في العالم بجوار جواو نيفيش.

    ونفس الأمر ينطبق على ديزيري دوي وبرادلي باركولا قبل رحيله وبعض العناصر الأخرى التي انتقلت لمستوى آخر قبل انضمامها لباريس، بمن فيهم خفيتشا كفاراستخيليا الذي تحول إلى لاعب يمكنه المنافسة على الكرة الذهبية داخل حديقة الأمراء.

    المثير أن هذا الأمر لم يتحقق في خلال سنوات، أغلب العناصر المذكورة تألقت فور انتقالها لباريس سان جيرمان، ولم تحتاج لسنوات طويلة حتى تقتحم التشكيل الأساسي لتترك بصمتها، فهل يأتي دور جودتس أم يلجأ باريس للميركاتو الشتوي أو حل آخر من العناصر الداخلية؟

  • 네이마르 주니오르 (Neymar Junior)Getty Images

    السر في مهارات نيمار

    لو كان الأمر بالمظهر فقط وطريقة المراوغة، ستتفق الأغلبية على أن جودتس هو البديل الأنسب لكفاراتسخيليا، بسبب التشابه الكبير في طريقة كل منهما في المرور من اللاعبين، وتفضيلهما للعب المباشر على المرمى بالتسجيل أو صناعة الأهداف، بدلًا من الانجراف خلف استعراض المهارات بلا أي تأثير.

    وما يبعث بالتفاؤل، هو أن جودتس يعتمد في مهارته على الحركات التي تعلمها كثيرًا من النجم البرازيلي نيمار، حيث راقبه لسنوات لمعرفة الألعاب التي يستخدمها لخداع المدافعين.

    وقال البلجيكي عن هذا الأمر لصحيفة "Algemeen Dagblad" :"لم أشاهد أي لاعب بهذه المهارة أبدًا، لا يمتلك مجرد 3 ألعاب للمرور من المدافعين، بل 30 حركة، خلال جائحة كورونا جلست لمشاهدة كل ما يفعله على الكمبيوتر والهاتف والتلفزيون، وبعدها قمت بتقليدها في الحديقة".

    ووفقًا للتطور الواضح في مستوى صاحب الـ21 سنة، سنجد أنه يستطيع أن يكون نسخة أخرى من كفاراتسخيليا، بسبب تشابههما في المهارة والقدرة على الحسم وصناعة الفارق، بالإضافة إلى السرعة وخفة الحركة.

    الخيار الواضح لإنريكي هو الاعتماد على جودتس كجناح أيسر وتجربته، أو المداورة بينه وماغنس أكليوش لرؤية من اللاعب الأجدر لتعويض الجناح الجورجي، وإن كان البلجيكي هو الخيار الأكثر منطقية بسبب تطابق مركزه مع كفارا، بينما يفضل أكليوش اللعب كجناح أيمن.

    هل نرى دوي يذهب إلى الجناح الأيسر مع الاعتماد على أكليوش بالجهة اليمنى؟ أمر وارد، ولكن لا يجب أن يتغافل إنريكي أهمية جودتس، لأنه من جلبه وهو المسؤول عن استخدامه ومساعدته على انفجار موهبته مثلما فعل مع أغلبية نجوم باريس.

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