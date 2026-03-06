Getty Images
إصابة كريستيانو رونالدو "أخطر مما كان متوقعًا" حيث أكد مدرب النصر أن النجم سيخضع للعلاج في مدريد
تزايد المخاوف بشأن لياقة النجم البرتغالي
تأثر نادي النصر بشدة بالأنباء التي تفيد بأن المشاكل الصحية التي يعاني منها رونالدو مؤخراً أكثر خطورة مما كان متوقعاً في البداية. بعد أن خرج من آخر مباراة تنافسية وهو يعرج بسبب ألم في الفخذ، كشفت الفحوصات الطبية اللاحقة عن تمزق كبير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن. ونتيجة لذلك، تم استبعاد المهاجم المخضرم من مباريات النصر القادمة، بما في ذلك المباراة ضد نيوم. ولتسريع تعافيه، استخدم رونالدو طائرته الخاصة للسفر إلى العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع، بحثًا عن خبرة فريقه الطبي الشخصي الذي يعمل معه منذ فترة طويلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لكن النادي أعطى الأولوية لوصول اللاعب إلى رعاية صحية مألوفة وعالية المستوى لضمان عودته الناجحة.
خورخي جيسوس يؤكد رحلته الطبية إلى إسبانيا
خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، كان مدرب النصر خيسوس صريحًا بشأن خطورة الموقف. وأبرز أن قرار إرسال القائد إلى الخارج استند إلى الطبيعة المحددة للضرر العضلي الذي تم اكتشافه خلال الفحوصات الداخلية. وأوضح جيسوس للصحفيين، وفقًا لما نقلته صحيفة A Bola: "في المباراة الأخيرة، غادر الملعب بسبب شكوى من آلام في العضلات. وبعد إجراء الفحوصات، اتضح أن الإصابة أكثر خطورة مما كان متوقعًا، وتحتاج إلى راحة وفترة نقاهة. سافر كريستيانو إلى إسبانيا... الإصابة تتطلب علاجًا في مدريد على يد الأخصائي الذي يعمل معه".
الآثار الدولية والمحلية
توقيت هذه الإصابة يمثل مشكلة كبيرة لكل من النصر والمنتخب البرتغالي. تشير التقارير الأولية إلى أن فترة التعافي ستستغرق أربعة أسابيع على الأقل، مما يضع مشاركة رونالدو في المباريات الودية الدولية المقبلة في خطر كبير. من المقرر أن تواجه البرتغال المكسيك والولايات المتحدة في إطار استعداداتها لكأس العالم 2026، وغياب القائد سيحرم روبرتو مارتينيز من الاستمرارية التكتيكية الحيوية. على الصعيد المحلي، واجهت حملة النصر بالفعل اضطرابات؛ فقد تم تأجيل مباراتهم الأخيرة في دوري أبطال آسيا 2 ضد الوصل وسط عدم الاستقرار الإقليمي، مما ترك الفريق في حالة من عدم التناسق في الوقت الذي دخل فيه لاعبهم الأساسي غرفة العلاج.
سباق مع الزمن من أجل النادي والوطن
سيتم مراقبة تعافي رونالدو في مدريد ليعود في نهاية الموسم المحلي السعودي. يجب على النصر توخي الحذر حتى لا يخسر نقاطًا في جدوله المزدحم للفوز باللقب. سيبقى الطاقم الطبي للنادي على اتصال مع الأخصائيين الإسبان لمعرفة ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا قادرًا على التغلب على التوقعات التي تشير إلى أربعة أسابيع.
