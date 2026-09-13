بعد اختفائه في فرنسا .. كشف غموض إصابة سعود عبدالحميد

22 أغسطس 2026، كان آخر ظهور لسعود عبدالحميد مع لانس، حيث مواجهة أوسير في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2026-27.

منذ ذلك الحين، خاض لانس ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي ومرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، لكن دون وجود الظهير السعودي ضمن قائمة الـ18 لتبدأ التساؤلات حول وضعه الصحي.

التقارير الفرنسية كانت خلال الأيام الماضية مكتفية بقول "إنه مصاب"، دون الإفصاح عن طبيعة شكواه أو مدى غيابه، حتى كشفت صحيفة "الرياضية" التفاصيل..



