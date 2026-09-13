بعد الغموض الكبير الذي سيطر على الصحف الفرنسية والمواقع الإخبارية هنا بشأن إصابة الظهير السعودي سعود عبدالحميد، أزيح الستار عن إصابة نجم لانس.
بعد اختفائه في فرنسا .. كشف غموض إصابة سعود عبدالحميد
ما القصة؟
22 أغسطس 2026، كان آخر ظهور لسعود عبدالحميد مع لانس، حيث مواجهة أوسير في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2026-27.
منذ ذلك الحين، خاض لانس ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي ومرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، لكن دون وجود الظهير السعودي ضمن قائمة الـ18 لتبدأ التساؤلات حول وضعه الصحي.
التقارير الفرنسية كانت خلال الأيام الماضية مكتفية بقول "إنه مصاب"، دون الإفصاح عن طبيعة شكواه أو مدى غيابه، حتى كشفت صحيفة "الرياضية" التفاصيل..
- ZUMA Press Wire
طبيعة إصابة سعود عبدالحميد
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن عبدالحميد يعاني من تجمع دموي في عضلة الفخذ، عانى منه خلال مواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي.
سعود شارك أساسيًا في مواجهة باريس وحتى نهاية اللقاء بفوز لانس، وإن كان قد اشتكى حينها من بعض الآلام، لكن الإصابة تفاقمت خلال مواجهة أوسير في الدوري الفرنسي، حيث اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 62.
- Icon Sportswire
هل يغيب عن خليجي 27؟
أما عن موقفه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس الخليج 2026 "خليجي 27"، الذي ينطلق عقب أيام قليلة، فهناك شكوك حول قدرته على اللحاق بالبطولة.
"الرياضية" أشارت إلى أن سعود في حاجة لفترة تتراوح بين عشرة إلى 14 يومًا للتعافي من تجمع دموي في عضلة الفخذ، بينما تفصلنا عشرة أيام فقط عن انطلاق البطولة الخليجية.
حتى الآن، الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة جورجيوس دونيس لم يستبعد محترف لانس من قائمة خليجي 27، في انتظار تطورات حالته ومدى استجابته للعلاج، لتحديد مصيره.
ماذا قدم سعود في الموسم الجاري؟
بسبب تلك الإصابة، لم يشارك الظهير السعودي سوى في مباراتين فقط مع لانس بالموسم الجاري 2026-27 أمام أوسير في الدوري الفرنسي، وأمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر المحلي، وفي المواجهتين انتصر فريقه.
فيما غاب سعود عن ثلاث مواجهات، تلقى لانس الهزيمة في اثنتين أمام ستراسبورج (1-2)، ولوريان (0-1) بليج 1، فيما انتصر أمام سلافيا براج بدوري الأبطال (3-2).
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