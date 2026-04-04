فيديو | "لا أقصد سالم الدوسري" .. مقترح بالتحقيق في إصابات اللاعبين بالمنتخب السعودي ورد طريف من وليد الفراج!

فور ظهور بعض الأنباء حول إمكانية مشاركة الدوسري أمام مباراة الهلال القادمة ضد التعاون، قال الإعلامي السعودي محمد الدويش:"آخر موضة في الإصابات الرياضية، إصابة فترة التوقف الدولي، تبدأ فور آخر مباراة للفريق قبل التوقف وتنتهي قبل أول مواجهة بعده".

وأنهى تغريدته عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا:"هل هذا يحدث فقط في الدوري السعودي؟".

كلمات الدويش تم تفسيرها من المتابعين كإسقاط على إصابة الدوسري، باعتباره الاسم الأبرز الذي تعرض للإصابة خلال التوقف الأخير.

وفور إعلان قائمة الهلال وتأكد غياب الدوسري عن الفريق، قال عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز ردًا على التشكيك في إصابة اللاعب:"هذه غيابات الفريق غدًا ضد التعاون في الدوري، وكما هو موضح، سالم الذي شككوا في إصابته وأكدوا تلميحًا أو تصريحًا بأنه يدعيها، ها هو يغيب بسبب الإصابة في مباراة مهمة قد تؤثر نتيجتها على تحديد مسار الدوري".

وأضاف الرئيس الأسبق للزعيم:"شفاه الله وعفاه هو وجميع المصابين في كل الأندية".