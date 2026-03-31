إصابة دوفبيك، تم تحديد موعد عودته في مباراة روما: ما هي حالته، وما هي الأخبار المتداولة، ومتى سيعود

يعمل أرتيم دوفبيك بجد من أجل العودة إلى الملاعب مع روما. يسعى المهاجم الأوكراني جاهداً بهدف العودة للمشاركة في المباريات الأخيرة من الدوري، وليس من المستبعد أن ينجح في ذلك، على الرغم من فترة التوقف الطويلة والمشاكل البدنية المستمرة التي أثرت عليه هذا الموسم. تم التعاقد معه ليكون المهاجم الأساسي في صيف 2024 - حيث انتقل من جيرونا مقابل ما يزيد قليلاً عن 30 مليون يورو، والتي يمكن أن تصل إلى 38 مليون يورو مع المكافآت - لكنه فقد مكانه هذا الموسم، حيث كان يتناوب مع فيرغسون حتى تعرضه للإصابة، وتراجع ترتيبه في التسلسل الهرمي بعد وصول مالين.



