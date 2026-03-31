يعمل أرتيم دوفبيك بجد من أجل العودة إلى الملاعب مع روما. يسعى المهاجم الأوكراني جاهداً بهدف العودة للمشاركة في المباريات الأخيرة من الدوري، وليس من المستبعد أن ينجح في ذلك، على الرغم من فترة التوقف الطويلة والمشاكل البدنية المستمرة التي أثرت عليه هذا الموسم. تم التعاقد معه ليكون المهاجم الأساسي في صيف 2024 - حيث انتقل من جيرونا مقابل ما يزيد قليلاً عن 30 مليون يورو، والتي يمكن أن تصل إلى 38 مليون يورو مع المكافآت - لكنه فقد مكانه هذا الموسم، حيث كان يتناوب مع فيرغسون حتى تعرضه للإصابة، وتراجع ترتيبه في التسلسل الهرمي بعد وصول مالين.
إصابة دوفبيك، تم تحديد موعد عودته في مباراة روما: ما هي حالته، وما هي الأخبار المتداولة، ومتى سيعود
إصابة دوفبيك
كانت آخر مباراة لـ أرتيم دوفبيك بقميص الروما هي مباراة ليتشي ضد روما في يوم عيد الميلاد، والتي سجل فيها المهاجم الأوكراني ما يعد حتى الآن آخر أهدافه. خلال المباراة، اضطر إلى الخروج بسبب إصابة في العضلة والوتر في فخذه الأيسر - قبل عودته إلى الملعب، كان قد غاب لمدة شهر بين نوفمبر وديسمبر بسبب مشكلة مماثلة - وفي منتصف يناير، خضع لعملية جراحية في فنلندا بعد أن لم تسر العلاج المحافظ كما كان مأمولاً، وهو الآن يواصل مسار إعادة التأهيل لمحاولة العودة قبل نهاية الموسم.
متى يمكنه العودة
الآن يرى دوفبيك ضوءاً في نهاية النفق. وفقاً لما ذكرته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، قد يعود اللاعب الأوكراني السابق في جيرونا إلى صفوف الفريق في مطلع شهر مايو: ويُعتبر الهدف هو المباراة على أرضنا ضد فيورنتينا المقررة في 3 مايو - الجولة الرابعة قبل الأخيرة من الدوري - أو بديلاً عن ذلك المباراة التالية خارج أرضنا التي ستُقام في بارما في 10 مايو. وبالنظر إلى غيابه لعدة أشهر، فمن الصعب أن يبدأ المباراة من الدقيقة الأولى، لكنه قد يصبح ورقة رابحة إضافية لغاسبيريني خلال المباراة، في ظل السباق النهائي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل.