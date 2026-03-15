أصيب مايك، لاعب بايرن ميونيخ، بإصابة في عضلات الورك، مما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وقد أكد ذلك البطل الألماني رسميًا يوم الأحد. وقد تم تشخيص الحالة بعد "فحص شامل" أجراه الطاقم الطبي للنادي.
إصابة خطيرة لمهاجم بايرن ميونيخ قد تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر
سيضطر مايك الآن إلى الخضوع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة. ووفقًا لما ذكرته قناة "سكاي"، من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر - وهو ما يعني انتهاء الموسم بالنسبة لهذا الجناح.
أما بايرن ميونيخ نفسه، فقد تحدث في بيانه عن توقف "لفترة غير محددة".
خمس مباريات لـ«ويزدوم مايك» هذا الموسم
لعب مايك خمس مباريات رسمية هذا الموسم مع فريق المدرب فينسنت كومباني. شارك أربع مرات في الدوري الألماني لمدة إجمالية بلغت 27 دقيقة، ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا في الدقائق الأخيرة من المباراة. وفي أغسطس، جدد عقده مع نادي بايرن ميونيخ حتى عام 2027.
لعب مايك حتى الآن ثماني مباريات مع المنتخب الألماني تحت 17 عامًا.
كومباني بعد ظهور مايك الأول في الدوري الألماني: "إنها ليست مشاركة استعراضية"
بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في سبتمبر الماضي خلال الفوز الساحق 4-0 على فيردر بريمن، أشاد لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميش بالمراهق قائلاً: "إنه لاعب يثق بقدراته حتى في التدريبات. أعتقد أن هذا أمر مهم جداً جداً بالنسبة للاعب شاب: لا يتعلق الأمر بتجنب الأخطاء، بل بالثقة بالنفس"، قال لاعب المنتخب الألماني.
وكان فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، قد صرح بعد ظهور مايك لأول مرة في الدوري الألماني: "إنها ليست مشاركة استعراضية، بل مشاركة مستحقة لفتى ربما يكون له مستقبل في بايرن ميونيخ". وأضاف: "بناءً على ما رأيته حتى الآن، فإن هذا الفتى يستحق ذلك وسندعمه أيضًا".
حقائق وأرقام عن «ويزمود مايك»:
تاريخ الميلاد: 24/09/2008 مكان الميلاد: ميونيخ مدة العقد حتى: 2027 المباريات الرسمية: 5