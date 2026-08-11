"التقرير الذي وصلنا لم يكن مطابقًا لإصابة حسان تمبكتي" .. طبيب الهلال يكشف: هذا موعد عودة سالم الدوسري وحمد اليامي

طبيب الهلال بدأ حديثه بحالة تمبكتي التي تعد أبسط بعض الشيء من حالة سالم واليامي، مشيرًا إلى أن خطأ في التقارير التي وصلت للنادي من المنتخب السعودي هو السبب في تأخر عودته للملاعب.

وقال خوان خيمينيز: "حسان تمبكتي أصيب يوم 27 يونيو خلال كأس العالم، لكن التقارير التي وصلتنا عن إصابته لم تكن مطابقة تمامًا لما وجدناه عند فحصه. كان لا يزال يعاني من التهاب وألم واضحين في اللفافة العضلية. حاليًا وصل تمبكتي إلى مرحلة متقدمة من تدريبات الصالة الرياضية، وبدأ أيضًا في استخدام جهاز الجري المضاد للجاذبية، الذي يساعده على العودة للجري بشكل تدريجي ثم الانتقال إلى تدريبات أعلى شدة واستعادة لياقته".

وأضاف: "تمبكتي حاليًا متأخر قليلًا من ناحية اللياقة البدنية عن بقية الفريق، بسبب الفترة التي قضاها مصابًا خلال الصيف، وسيعود تدريجيًا للتدريبات الميدانية مع الفريق".



