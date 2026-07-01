بيان رسمي يؤكد الكارثة .. نجم البرازيل مهدد بالغياب عن ما تبقى من كأس العالم

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الأربعاء أسوأ مخاوف المشجعين، حيث كشف أن باكيتا تعرض لإصابة عضلية خطيرة خلال الفوز 2-1 على اليابان.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى مغادرة الملعب في نهاية الشوط الأول في هيوستن، وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة صورة قاتمة لمستقبله القريب في أمريكا الشمالية.

وفي بيان رسمي، قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «خضع باكيتا لفحص تصويري أكد إصابته في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر. وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف، تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي، بهدف التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».