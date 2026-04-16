رسميًا .. ليفربول يعلن غياب إيكيتيكي عن كأس العالم وهؤلاء يستعدون لاستغلال الفرصة!

حراس المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (رين).
المدافعون: لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هيرنانديز (الهلال)، بيير كالولو (يوفنتوس)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ويليام ساليبا (آرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونخ).
الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، نجولو كانتي (فنربخشه)، مانو كونيه (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).
المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)/جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، راندال كولو مواني (توتنهام)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر).