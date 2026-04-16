Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

رسميًا .. ليفربول يعلن غياب إيكيتيكي عن كأس العالم وهؤلاء يستعدون لاستغلال الفرصة!

تأكدت أخيرًا الإصابة القوية التي تعرض لها مهاجم ليفربول، إيكيتيكي يغيب عن كأس العالم

المخاوف انتشرت فور ظهور التقييمات الأولية للإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت خروج الريدز بعد الخسارة بهدفين نظيفين ذهابًا وإيابًا.

الآن أصبحت الأمور رسمية، اللاعب لن يشارك في المونديال بسبب إصابة خطيرة في وتر العرقوب "أكيليس" في ضربة قوية لنجم الريدز والمدرب ديدييه ديشان.

  • إصابة إيكيتيكي: بيان نادي ليفربول

    قال ليفربول في بيانه:"نؤكد أن هوجو إيكيتيكي يعاني من مشكلة خطيرة في وتر العرقوب ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة".

    اضطر المهاجم إلى الخروج من الملعب خلال الشوط الأول من مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان في أنفيلد، بسبب انزلاقه على أرض الملعب.

    وأكدت الفحوصات اللاحقة إصابته بتمزق في وتر العرقوب، وبالتالي، لن يتمكن إكيتيكي من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم، ولن يظهر مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم هذا الصيف.

    وأضاف البيان:"سيتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب. يحظى هوجو بدعم كامل من جميع أعضاء ليفربول".

  • من سيحل محل إيكيتيكي بمنتخب فرنسا؟

    يبدو أن كيليان مبابي وماركوس تورام وراندال كولو مواني قد حسموا أمرهم تقريبًا، أما المنافسة فتتعلق أكثر بأدوارهم بين أساسي واحتياطي.

    قد يكون لدى جان- فيليب ماتيتا من كريستال بالاس فرصة في الظهور أيضًا، ولكن ديشامب قد يقررالتخلي عن أحد المهاجمين الصريحين لإدخال لاعب بديل إضافي: في هذه الحالة، بالإضافة إلى عودة برادلي باركولا مقارنة بالاستدعاءات الأخيرة (كان غائباً بسبب الإصابة)، سيكون هناك مكان لماغنيس أكليوش. أما فرص كريستوفر نكونكو فهي شبه معدومة.

  • اللاعبون المرشحون للانضمام إلى منتخب فرنسا في كأس العالم

    حراس المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (رين).

    المدافعون: لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هيرنانديز (الهلال)، بيير كالولو (يوفنتوس)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ويليام ساليبا (آرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونخ).

    الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، نجولو كانتي (فنربخشه)، مانو كونيه (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

    المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)/جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، راندال كولو مواني (توتنهام)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر).

