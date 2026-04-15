بين اختيار مرموش الخاطىء والرقم الظالم .. كابوس إيكيتيكي المُروع يعلنها : ثنائية فرانكفورت كُتب عليها الفشل الإنجليزي!

لا نحاول ظلم مرموش وإيكيتيكي، ولكن عند الحديث عنهما يجب التفكير في نماذج أخرى خاصة في الهجوم، أبدعت في البوندسليجا وفشلت في إحداث الفارق المطلوب في الدوري الإنجليزي أو مع الكبار عمومًا، مثل لوكا يوفيتش وتجربته الكارثية في ريال مدريد، وتيمو فيرنر وفشله في تشيلسي.
بالنسبة لمرموش، فيمكن تبرير فشله في التألق بالدوري الإنجليزي بالاختيار الخاطىء، انضم إلى مانشستر سيتي وهو يعلم أن مركزه كمهاجم صريح يلعب فيه إرلينج هالاند، ولا توجد فرصة لديه من أجل انتزاع مكانه.
المصري كانت لديه بعض العروض الأخرى من توتنهام، وربما كان يمكنه الانتظار حتى الصيف لتأتيه فرصة أفضل بفريق يمنحه المزيد من الدقائق، ومع بلوغ عمره 27 سنة سيكون عليه الهروب من ملعب الاتحاد لإثبات أن تألقه لا يقتصر فقط على البوندسليجا، وهناك اهتمام من برشلونة بضمه.
وأما بالنسبة لإيكيتيكي، فمن المستحيل توجيه اللوم على إصابته وغيابه لـ9 أشهر، مما قد يؤثر بشكل سلبي على مسيرته بشكل عام، ولكن انتهاء موسمه الآن يأتي تتويجًا لصفقة محبطة لم تنجح كما توقع واعتقد الكثيرون من المتابعين.
ندرة المواهب الهجومية هي من رفعت سعر إيكيتيكي، الفرنسي لا يستحق أن يُدفع فيه 95 مليون يورو أو حتى 80 أو 70، وربما وضع هذا الرقم الكثير من الضغوط عليه داخل ليفربول، وجعله لا يتمتع بالاستمرارية المطلوبة.
ما حدث لإيكيتيكي وما يمر به مرموش، يؤكد لنا أن تلك الثنائية المبهرة التي لمعت في البوندسليجا لم تنجح، ولكن المهم أن أحدم دفع 31.50 مليون يورو فقط لضمهما معًا، وجلب 170 مليونًا نظير بيعهما، ليصبحا مشكلة مانشستر سيتي وليفربول فقط!
الاستنتاج في النهاية هو أنه لا مرموش ولا إيكيتيكي أثبت أنه يستحق المبلغ الذي دفع فيهما، مما يجعل أن التساؤلات منطقية، هل التألق في الدوري الألماني يعني أنك تستطيع تكرار ذلك مع كبار الدوري الإنجليزي مباشرة؟ أم عليك اتخاذ خطوة أخرى لاختبار نفسك قبل السير في هذا الطريق الذي قد يدمر مسيرتك مع عوامل أخرى، مثل الإصابات والمنافسة على المركز!