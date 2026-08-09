وكأن الاتحاد تنقصه الإصابات، لزيادة معاناته الفنية في ظل عدم النجاح في تدعيم بعض المراكز خلال الصيف الجاري، قبل المواجهة المصيرية أمام الجزيرة الإماراتي!
الجمهور يهتف "رب ضارة نافعة" .. الإصابة تبعد نجم الاتحاد عن مواجهة الجزيرة الآسيوية
موعد مواجهة الجزيرة
العميد يستعد للدفاع عن أحقيته بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27، بعد فشله في الحصول على بطاقة تأهل مباشر، على إثر احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي العميد بالجزيرة الإماراتي، بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في لقاء الملحق المؤهل لنهائيات النخبة الآسيوية.
إصابة روجر فيرنانديز
وقبل 72 ساعة تقريبًا من المواجهة القارية المصيرية، أعلن صحيفة "الشرق الأوسط" إصابة البرتغالي روجر فيرنانديز؛ جناح أيمن الاتحاد، خلال الحصة التدريبية، أمس السبت.
وأكدت الصحيفة أن الإصابة ستحول بين مشاركة البرتغالي في مواجهة الجزيرة المقبلة، وإن كان سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.
رب ضارة نافعة
مثل تلك الأنباء عادةً ما تكون مُحزنة للجماهير، خاصة وأن الرهان على روجر فيرنانديز في الموسم المقبل كان كبيرًا، في ظل تقديمه لمحات جيدة الموسم الماضي.
لكن هذه المرة الوضع كان مختلفًا في أعين جماهير الاتحاد، حيث رأت أن إصابة صاحب الـ20 عامًا "ضارة نافعة" للعميد؛ فمن جهة مضرة فنية، لكنها قد تدفع شركة النادي للتراجع عن الاستغناء عن الجناح الفرنسي موسى ديابي.
ديابي لديه بالفعل عرضين من إنتر الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، وبحسب التقارير فإن الثاني هو الأقرب لضمه، لكن الاتحاد أجل خطوة الحسم، لحين مشاركة اللاعب خلال مواجهة الجزيرة.
ويرى الجمهور أن إصابة روجر قد تحول بين ديابي والرحيل، خاصةً وأن الإدارة ليس لديها الميزانية الكافة لضم البديل المناسب في الصيف الجاري، في ظل محدودية الميزانية بالتزامن مع الفشل في العثور على شركة لشراء النادي من صندوق الاستثمارات العامة.
مسيرة روجر فيرنانديز مع الاتحاد
صاحب الـ20 عامًا كان قد انضم للنادي الجداوي في صيف 2025، وبعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة، قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي.
وشارك روجر في 28 مباراة مع العميد في مختلف بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
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