إشارة لفوز مبابي؟.. الكشف عن مسرح الكرة الذهبية وثنائي تقديم الجائزة!

لأول مرة في تاريخها العريق، ستُقام حفلة الكرة الذهبية في لندن بإنجلترا، لتحتفل بالذكرى الـ70 لانطلاق الجائزة. ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث المرموق على مسرح لندن بالاديوم الشهير يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وسيُبثّ الحفل في جميع أنحاء العالم، بما يضمن أن يشهد المشجعون في كل قارة ما إذا كان الحرس القديم أم الجيل الجديد سيظفر بالكرة الذهبية، وذلك بحسب ما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيحصل كل فائز على مسرح لندن بالاديوم على نسخة أصلية من الجائزة يحتفظ بها، وهو تقليد يزيد من مكانة هذا الحدث. وتُنتج مجلة فرانس فوتبول نسخة أصلية جديدة لكل فئة في كل عام، رغم أن أساطير مثل دييجو مارادونا وبيليه حصلا على جوائز تكريمية خلال حياتهما كما هو معروف. ومع عودة الحفل إلى لندن، يبقى التركيز منصبًّا على فترة التقييم والمعايير الصارمة التي تعتمدها لجنة التحكيم الدولية المكونة من الصحفيين.