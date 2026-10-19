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إشارة لفوز مبابي؟.. الكشف عن مسرح الكرة الذهبية وثنائي تقديم الجائزة!
المكان اللندني التاريخي يحتضن أكبر ليلة في كرة القدم
لأول مرة في تاريخها العريق، ستُقام حفلة الكرة الذهبية في لندن بإنجلترا، لتحتفل بالذكرى الـ70 لانطلاق الجائزة. ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث المرموق على مسرح لندن بالاديوم الشهير يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.
وسيُبثّ الحفل في جميع أنحاء العالم، بما يضمن أن يشهد المشجعون في كل قارة ما إذا كان الحرس القديم أم الجيل الجديد سيظفر بالكرة الذهبية، وذلك بحسب ما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وسيحصل كل فائز على مسرح لندن بالاديوم على نسخة أصلية من الجائزة يحتفظ بها، وهو تقليد يزيد من مكانة هذا الحدث. وتُنتج مجلة فرانس فوتبول نسخة أصلية جديدة لكل فئة في كل عام، رغم أن أساطير مثل دييجو مارادونا وبيليه حصلا على جوائز تكريمية خلال حياتهما كما هو معروف. ومع عودة الحفل إلى لندن، يبقى التركيز منصبًّا على فترة التقييم والمعايير الصارمة التي تعتمدها لجنة التحكيم الدولية المكونة من الصحفيين.
- ZUMA Press Wire
تأكيد هنري وسكوت لتقديم حفل الكرة الذهبية
سيتولى قيادة الاحتفالية وجهان مألوفان من عالم البث الرياضي الكروي. أسطورة أرسنال تييري هنري والمذيعة الشهيرة كيت سكوت تم تأكيد تقديمهما لحفل هذه الأمسية. وقد أعرب هنري، الذي انتقل من مهاجم عالمي المستوى إلى محلل يحظى باحترام كبير، عن حماسه لهذا الدور، وقد ربط البعض وجود الفرنسي بمنح الكرة لمواطنه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.
وقال هنري، في تصريحات: "يشرفني أن أقدّم حفل الكرة الذهبية هذا العام. لندن هي المدينة التي أعتبرها موطني، وتربطني علاقة عميقة بثقافتها الكروية وبجماهيرها الشغوفة هنا، لذا فإن تقديم الحفل هنا إلى جانب صديقتي وزميلتي كيت يبدو أمرًا طبيعيًا تمامًا". ومن المعروف أن الثنائي يعملان معًا في تغطية دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن ينقلا انسجامهما ليضفيا طاقة نابضة بالحياة على مسرح لندن بالاديوم.
أما سكوت، المذيعة متعددة اللغات التي باتت عنصرًا ثابتًا في كبرى الأحداث الكروية، فليست غريبة عن هذا المسرح تحديدًا. فبعد أن قدّمت الحفل سابقًا في أعوام 2014 و2015 و2025، تأتي بخبرة واسعة إلى احتفالات الذكرى السبعين. وأضافت سكوت: "الكرة الذهبية ليلة أيقونية في الروزنامة الكروية وقمة الإنجاز الفردي في هذه اللعبة. أحب أن أرى عالم كرة القدم يجتمع لتكريم اللاعبين الذين يلهمون الأجيال. إنني ممتنة ومتحمسة للغاية لتقديم هذا الحدث الأسطوري من جديد".
ميسي ومبابي يتصدران القائمة المختصرة الحافلة بالنجوم لفئة الرجال
يتصدّر سباق الكرة الذهبية للرجال الأسطورة الخالدة ميسي، الذي لا يزال منافسًا رغم ممارسته كرة القدم مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي. ويرافق صاحب الرقم القياسي بثمانية ألقاب زميله السابق كيليان مبابي، الذي يسعى لنيل الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته عقب انتقاله المدوّي إلى ريال مدريد.
وتضمّ قائمة المرشحين الثلاثين نخبة من أبرز نجوم كرة القدم الحديثة، حيث تحتوي على أسماء ثقيلة مثل إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام. ووجود عثمان، الفائز بلقب 2025، ورودري، الفائز بلقب 2024، يعني أن هناك ثلاثة فائزين سابقين ضمن القائمة المختصرة، ما يخلق ديناميكية مثيرة بين الأبطال الراسخين والمنافسين المتعطشين الذين يتطلعون لترك بصمتهم في التاريخ.
وإلى جانب النجوم الراسخين، تُبرز ترشيحات عام 2026 تحوّلًا كبيرًا نحو الجيل المقبل من المواهب. فقد نال المراهق المذهل لامين يامال، نجم برشلونة، ترشيحًا للجائزة الكبرى، ما يعزّز مكانته كواحد من أكثر المواهب الواعدة إثارة في اللعبة. ويرافقه شبّان آخرون مثل باو كوبارسي، ما يجسّد عمق المواهب الصاعدة من أكاديميات أوروبا.
- Getty Images Sport
بونماتي وبوتياس تتصدران ترشيحات كرة القدم النسوية
وفي فئة السيدات، تبقى هيمنة الكرة الإسبانية محوراً رئيسياً. فإيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة عام 2025، تعود مجدداً كمرشحة أساسية للاحتفاظ بتاجها بعد عام مميز آخر مع برشلونة. وتنضم إليها في القائمة المختصرة زميلتها أليكسيا بوتياس، التي لا تزال الفائزة السابقة الوحيدة الأخرى بين المرشحات، بعد أن توّجت بالجائزة مرتين متتاليتين في عامي 2021 و2022.
وتؤكد الكتيبة البرشلونية القوية، التي تضم أيضاً إيفا بايور وكارولين جراهام هانسن، مكانة النادي الحالية كمعيار لكرة القدم النسائية على مستوى الأندية. ومع ذلك، فإن المنافسة شرسة، إذ تحظى خديجة شو ولورين هيمب لاعبتا مانشستر سيتي أيضاً باهتمام كبير عقب إنجازاتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.
كما تتميز القائمة المختصرة للكرة الذهبية للسيدات بحضور دولي قوي، مع ممثلات من مختلف أنحاء العالم يثبتن نمو اللعبة النسائية. فقد نالت باربرا باندا من زامبيا وتيموا تشاوينجا من مالاوي ترشيحين بعد سجلاتهما التهديفية الغزيرة في الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، بدأت مواهب شابة مثل إسمي بروختس وفيكي لوبيز في ردم الفجوة بين صفوف الناشئين والنخبة العالمية.
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