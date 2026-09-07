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علي رفعت

إشادة ألبانية واحتفال أوروبي وتفاصيل الاستثمار الإنجليزي.. صلاح يخالف توقعات جماهير طرابزون سبور

محمد صلاح

أصداء واسعة واحتفاء قاري يحيطان بالنجم المصري عقب توهجه المحلي الأخير، في وقت فاجأ فيه جماهير فريقه بسلوك انضباطي استثنائي بالتزامن مع كشف تفاصيل إمبراطوريته الاستثمارية في بريطانيا.

يعيش قائد منتخب مصر ونجم نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح حالة من الزخم الفني والاستثماري غير المسبوق في مستهل مشواره بالملاعب التركية. 

فبعد ساعات قليلة من قيادته الفريق لاكتساح منافسه جينتشلربيرليجي بخماسية نظيفة في الدوري المحلي، فاجأ صلاح جماهير ناديه بسلوك انضباطي تجاوز التوقعات في يوم الراحة، بينما نال إشادة خاصة من زميله الألباني إرنست موتشي واحتفالًا رسميًا من حسابات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بالتوازي مع تقارير اقتصادية كشفت بدقة تفاصيل إدارته لشركاته وأصوله المالية داخل المملكة المتحدة.


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  • تدريب منفرد في يوم العطلة يخالف توقعات أنصار طرابزون


    أثار النجم المصري إعجاب جماهير طرابزون سبور بعد تصرف احترافي جاء عقب ساعات قليلة من الانتصار العريض على جينتشلربيرليجي.

    صلاح نشر صورة عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام وهو يخوض تدريبات بدنية منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية، على الرغم من منح الجهاز الفني راحة سلبية لكافة عناصر الفريق عقب اللقاء. 

    ونال هذا الالتزام تفاعلًا واسعًا وإشادات جماهيرية كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مشجعو طرابزون هذا السلوك نموذجًا حقيقيًا للتفاني والرغبة في الحفاظ على الجاهزية البدنية لقيادة الفريق للمنافسة على الألقاب.

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  • الألباني موتشي يشيد بالتفاهم الهجومي وصناعة الفارق

    أثنى المهاجم الألباني إرنست موتشي، نجم طرابزون سبور، على الشراكة الهجومية المميزة التي تجمعه بالنجم المصري.

    وقال موتشي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام التركية: "التفاهم بيني وبين صلاح داخل المستطيل الأخضر ممتاز للغاية، والقيمة الفنية والخبرات التراكمية التي يمتلكها تمثل إضافة نوعية تعزز ثقة المجموعة بالكامل".

    وجاءت إشادة المهاجم الألباني عقب تسجيله الهدف الرابع لفريقه في شباك جينتشلربيرليجي بصناعة متقنة من صلاح، الذي سجل بدوره هدفًا وصنع آخر ليرفع رصيده التهديفي بقميص طرابزون إلى 4 أهداف منذ قدومه.


  • احتفاء رسمي من دوري المؤتمر الأوروبي قبل الظهور القاري الأول

    سلطت الحسابات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الضوء على التواجد المنتظر للفرعون المصري في الساحة الأوروبية مع ناديه التركي.

    واحتفت الصفحة الرسمية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي عبر منصة فيسبوك بمحمد صلاح قبل خوضه غمار المسابقة في نسختها الجديدة لموسم 2026-2027. 


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  • كواليس إمبراطورية صلاح الاستثمارية وتفاصيل 4 شركات في بريطانيا

    كشف تقرير اقتصادي صادر عن موقع فوربس عن الهيكل المالي والقانوني لثروة واستثمارات محمد صلاح داخل المملكة المتحدة.

    وتتوزع محفظة النجم المصري الاستثمارية بين أربع شركات كبرى، تأتي في مقدمتها شركة "صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد" التي يسيطر على 75% من أسهمها وتعد الأقوى ماليًا بسيولة وودائع تبلغ 59 مليون دولار وأصول صافية تصل إلى 47.9 مليون دولار.

    وتشارك زوجته ماجي صادق وابنته مكة في ملكية وإدارة بقية الكيانات العقارية والاستثمارية، وتصل القيمة الإجمالية لأصول الشركات الأربع مجتمعة قبل خصم الالتزامات والقروض إلى 72.9 مليون دولار، بينما تبلغ الأصول الصافية نحو 47 مليون دولار بعد خصم الديون التي تمول الأنشطة الاستثمارية للمجموعة. 

    وتزامن إعادة تنظيم مجالس إدارة هذه الشركات مع انتقال اللاعب إلى الدوري التركي، لتسهيل إدارة الأصول والأنشطة اليومية من داخل بريطانيا عبر أفراد عائلته.