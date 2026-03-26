هالاند أكثر من مجرد لاعب .. تبرع بكتاب "الفايكينج" ونزل لجلب "الحفاضات" وكلماته أطلقت شائعات إشهار إسلامه!

الجانب الإنساني من حياة النجم النرويجي

ما نعرفه عن إرلينج هالاند هو أنه "الوحش" الذي يفترس الخصوم ويسجل العديد من الأهداف بصفة منتظمة مع مانشستر سيتي "حتى إن هبط مستواه هذا الموسم"، ولكن ما لا نلتفت له هو الجانب الإنساني للنجم النرويجي.

هالاند، وعلى الرغم من عصبيته في بعض الأحيان داخل الملعب وهو أمر طبيعي في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يعتبر من أكثر اللاعبين التزامًا خارج الملعب ويتمتع بصفات إنسانية لا نراها كثيرًا لدى نجوم اللعبة.

النرويجي لا نراه كثيرًا في الحفلات الصاخبة، لا يتورط في أزمات أخلاقية أو أشياء تخص التزامه على المستوى المهني أو الشخصي، وهو أمر واضح للجميع، بل هناك المزيد من الدلائل التي تعكس جودته كشخص قبل أي شيء آخر ..

    تبرع بكتاب نادر

    النجم النرويجي ولد في مدينة ليدز في إنجلترا، لأن والده آلف أنجي هالاند كان يلعب وقتها في فريق ليدز يونايتد، لكنه نشأ في بلدة "براين" وهو المكان الذي لا يزال يدين بالفضل له حتى الآن.

    هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن المهاجم البالغ من العمر 25 سنة اشترى مع والده كتابًا عن حقبة الفايكينج مقابل 100 ألف جنيه استرليني في ديسمبر الماضي، وهو رقم قياسي في النرويج بشكل عام.

    وتعد هذه النسخة المطبوعة في 1594 من أعمال المؤرخ سنوري ستورلوسون من القرن الثالث عشر، وتتحدث عن العصور الوسطى وملوك وملكات ومحاربي الفايكينج في تلك الفترة.

    ورغم إنفاقه هذا المبلغ الضخم على الكتاب، قرر هالاند تقديم النسخة الوحيدة المتبقية منه إلى مكتبة براين وتبرع بها بشكل كامل، حتى تكون متاحة لأبناء البلدة.

    ومن جانبه قال اللاعب عن هذه الخطوة:"فعلتها لأنني أريد أن يظل الكتاب متاحًا بشكل دائم حتى يتمكن الناس من قراءته ومعرفة المزيد عن تاريخنا، لقد كنت محظوظًا لتحقيق حلمي في كرة القدم، وأعلم أن الجميع لا يحصل على مثل هذه الفرصة، الكتب تفتح الباب أمام الناس لتوسيع أفقهم والحلم بأشياء كبيرة".


    واقعة "الفايكينج" ليست الوحيدة

    في نوفمبر 2023، قام هالاند بتحمل تكاليف رحلة جماهير فريقه السابق "براين إف كيه" لخوض مباراة حاسمة وفاصلة أمام كريستيانساند للصعود إلى الدوري النرويجي للمحترفين.

    قناة "تي في 2" النرويجية، قالت إن هالاند عرض تحمل تكاليف رحلتي الذهاب والعودة لحوالي 200 مشجع لفريقه، مع منح الاختيار لهم بالسفر سواء عن طريق الحافلة أو القطار.

    ووفقًا للتقارير فإن الأمر كلف عمومًا مبلغ 13 ألف جنيه استرليني، وهي قيمة لا تعني الكثير ماليًا للاعب يحصل على راتب ضخم مثل هالاند، ولكنها تعني الكثير إنسانيًا وتعكس اهتمامه بأبناء بلاده وعدم نسيان أصوله.

    لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن هالاند سبق أن أرسل 175 صندوقًا تحتوي على أدوات كرة قدم كاملة لناشئي ناديه السابق براين، ليتم توزيعها على 1000 طفل تحت 12 سنة في مسقط رأسه، وذلك لمساعدتهم وتحفيزهم على ممارسة كرة القدم.


    "الحفاضات" وأعياد الميلاد

    النجم النرويجي تم تصويره في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مدينة مانشستر الإنجليزية خلال أعياد الميلاد، وهو يقوم بالشراء بعض الأشياء التي لفتت الأنظار وسط تساؤلات بعنوان .. هل هذا الوحش الذي نراه في مانشستر سيتي؟

    هالاند قام بشراء كمية كبيرة من "حفاضات الأطفال" وبعض الأشياء المنزلية الأخرى، مما جعل البعض يندهش من تصرف اللاعب الذي ذهب للمتجر مرتديًا ملابس بسيطة مع تعديل ملامح وجهه ليصبح مشابهًا لشخصية "الجوكر".

    المقطع أعطانا نبذة أخرى عن شخصية هالاند التي نراها خارج الملعب، شخص بسيط متواضع يتمتع بقدر كبير من روح الدعابة، يختفي تمامًا وسط جدية الضغوط التي يتعرض لها على أرض الملعب.



    نجم مانشستر سيتي سبق أن تشارك مع زملائه في مانشستر سيتي مثل عمر مرموش بعض الجمل الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "الحمد لله"، مما أثار التكهنات حول اعتناقه للدين الإسلامي، وتحدث كذلك عن الجانب الديني في تصريحات صحفية.

    وقال هالاند:"من المرعب عندما تنام على سريرك وحدك وتفكر: ما سيحدث في اليوم الذي أموت فيه؟ هل سأدخل الجنة أم النار؟ إلى أين سأذهب؟".

    وشوهد كذلك في مقطع فيديو سابق، أثناء رفضه لإلقاء قميصه على الأرض لعامل غرف الملابس مثلما فعل باقي اللاعبين، حيث قام بمنحه له في يده احترامًا وتقديرًا له.

    كلها أمور تعكس الجانب الإنساني العميق لهالاند، وتؤكد لنا أن لاعب كرة القدم ليس مجرد أرقام وإحصائيات وبطولات!


