لجنة أخلاقية لحسم الأمور .. الاتحاد الأوروبي يعلن التحقيق في أحداث مواجهة أيرلندا وإسرائيل

أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين مفتش معني بالأخلاقيات والانضباط عقب مراجعة تقارير المباراة الرسمية التي تضمّنت تفاصيل الادعاء المتعلق بما جرى في استراحة ما بين الشوطين. وسيحدد المفتش ما إذا كان قد وقع سوء سلوك من أحد اللاعبين خلال مباراة الرابع من أكتوبر.

وقال متحدث باسم يويفا: "عقب مراجعة التقارير الرسمية التي تضمّنت ادعاءً بوقوع حادثة في النفق أو حوله خلال استراحة ما بين الشوطين، تم تعيين مفتش معني بالأخلاقيات والانضباط تابع ليويفا لإجراء التحقيق التأديبي المناسب بشأن احتمال وقوع سوء سلوك من لاعب (لاعبين) خلال مباراة مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2027 بين جمهورية أيرلندا وإسرائيل، التي أقيمت في الرابع من أكتوبر 2026 في باتشكا توبولا بصربيا".

وسارع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى رفض الاتهامات، نافياً أن يكون أي عضو من أعضاء منتخبه قد تصرّف بشكل غير مهني. وقال متحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بحسب ما نقلت عنه The Athletic: "لم يبصق أحد تجاه المدرب. لقد حرصنا خلال هاتين المباراتين على التحلي بالروح الرياضية كما هو الحال دائماً، بغض النظر عن أي استفزاز قرر الجانب الأيرلندي القيام به".

وامتدت التوترات إلى خارج أرضية الملعب، إذ تم تقييد وصول وسائل الإعلام عقب مشادات متوترة قبل المباراة. وفي وقت لاحق، منع يويفا صحفيين اثنين من حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة يوم الأحد، بعدما انتهى بشكل مفاجئ لقاء إعلامي سابق مع مدرب أيرلندا هايمير هالجريمسون.