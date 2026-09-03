بسبب سياسات تشابي ألونسو ومتطلباته .. نجم تشيلسي يخطط للرحيل في يناير

يشعر إستيفاو بقلق متزايد بشأن دوره مع تشيلسي في أعقاب تعيين ألونسو، وذلك بحسب ESPN Brasil.

وقد غاب الجناح البالغ من العمر 19 عامًا عن ختام الموسم الماضي، بما في ذلك كأس العالم، بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

ومنذ عودته إلى جاهزيته البدنية، وجد صعوبة في الحصول على دقائق لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الإسباني.

اقتصرت مشاركة اللاعب البرازيلي على ظهور قصير لمدة سبع دقائق في أولى مباريات تشيلسي بالدوري ضد فولهام. ثم بقي بديلًا لم يُشارك خلال الفوز المثير بنتيجة 4-3 على برايتون، فيما جاءت مشاركته الأساسية الوحيدة حتى الآن ضمن تشكيلة أُجريت عليها تغييرات كثيرة في كأس كاراباو أمام لوتون.

ومع غياب تشيلسي عن جميع المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فإن قلة عدد مبارياته تعني أن التبديل الإجمالي في التشكيلة سيكون في حده الأدنى.

ويخشى إستيفاو أن يُبعَد عن خط هجوم شديد التنافسية في ظل توقعات بأن يخوض تشيلسي أقل من 50 مباراة هذا الموسم.



