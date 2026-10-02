إسبي يسجل خماسية .. وإسبانيا تفوز 13-0!

وفي حديثه عقب إنجازه القياسي، أعرب المهاجم الشاب عن سعادته قائلًا: «الحقيقة أنها ليلة مميزة»، كما قال إسبي لـالموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم: «كنت أرغب حقًا في التواجد هنا لمساعدة الفريق، وأنا سعيد للغاية».

كما سلّط موهبة ريال مدريد الضوء على نهجه التكتيكي أمام دفاع سان مارينو المتكتل، مضيفًا: «جئنا إلى هنا بدافع الفوز وقاتلنا حتى النهاية، كنا نعلم أننا سنتواجد داخل منطقة الجزاء، وكنت مستعدًا لأي كرة مرتدة، وأي لحظة، وقد كنت هناك».

ووصف المهاجم ردة فعل زملائه بأنها مصدر «فخر» وتقاسم معهم الفضل، قبل أن يُهدي هذا الإنجاز لعائلته وأصدقائه. وكان ديفيد جوردو، مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، سعيدًا بالقدر نفسه بتأثير مهاجمه الشامل، مشيرًا إلى أن إسبي قدّم ما هو مطلوب من خلال «تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه على التسجيل أيضًا».

ويواصل هذا الظهور الدولي التاريخي سلسلة مميزة من المستويات للاعب الشاب. فرغم أنه لم يلعب سوى 26 دقيقة فقط عبر المباريات الثماني الأولى لريال مدريد هذا الموسم، إلا أنه أثبت بالفعل أنه حاسم على مستوى النادي.

فقد ضمنت تدخلاته المتأخرة أمام إسبانيول وإلتشي أربع نقاط بشكل مباشر للريال. ورغم أنه يعتمد على ذكائه في التمركز أكثر من اعتماده على تقنية مثالية، إلا أن قدرته على شغل المدافعين ومعاقبة الكرات الضائعة دون رحمة تجعله ورقة مميزة لمدربه.

لا أحد يتوقع أن يُزيح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا كيليان مبابي من التشكيلة الأساسية في أي وقت قريب. ومع ذلك، فإن فعاليته التي لا تتوقف توفر لجوزيه مورينيو بديلًا قويًا عند البحث عن أهداف حيوية في أواخر المباريات.