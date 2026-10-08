AFP
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"إسبانيا لعبت بالطريقة التي لا نحبها" .. نجم منتخب الأرجنتين يكشف عن معاناته في نهائي كأس العالم 2026
درس متقن في التكتيك من إسبانيا
لم يتردد تاليافيكو في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن هزيمة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، واصفاً الأداء الجماعي للفريق بأنه أقل بكثير من المستوى المتوقع من أبطال العالم. وفي مقابلة موسعة مع موقع ClankJPV، أقر الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون بأن فريق ليونيل سكالوني واجه صعوبة في التعامل مع أسلوب اللعب عالي الكثافة الذي اعتمده العملاق الأوروبي.
واعترف تاليافيكو: "كان أداؤنا في النهائي سيئًا للغاية مقارنة بمبارياتنا الأخرى، ولم يقترب أبدًا مما أظهرناه في عام 2022".
وأضاف: "لسوء الحظ، تفوقت إسبانيا علينا تمامًا من الناحية التكتيكية. أعتقد أن الناس حاولوا بعض الشيء إيجاد طريقة للقول إننا لم نكن المنتخب الذي يعرفه الجميع. لكن للأسف، أعتقد أنهم سحقونا تكتيكيًا. إسبانيا فريق يمارس ضغطاً عالياً للغاية، ويستولي على الكرة منك ويهيمن على الاستحواذ. وهذا بالضبط ما لا نحبه. نحن فريق يحب السيطرة على المباراة بالكرة. وعندما نفقد تلك السيطرة، يتعين علينا الدفاع بشكل متماسك، ونحن لسنا الأفضل في ذلك".
- Getty Images Sport
تاليافيكو يعترف بتفوق إسبانيا
وأوضح مدافع الأرجنتين كيف أن البراعة الفنية للمنتخب الإسباني شكلت عبئًا جسديًا وذهنيًا أصبح في النهاية لا يمكن التغلب عليه، قائلاً: «كل تمريرة خاطئة كانت تعيد الكرة إلى إسبانيا. ظلوا يجبروننا على مطاردتها، وأصبح الأمر في النهاية مرهقًا، جسديًا وذهنيًا على حد سواء. نحن لسنا فريقًا يشعر بالراحة عند اللعب بدون الكرة».
وأضاف: «علينا أن نعترف بأن إسبانيا لعبت بشكل أفضل منا بكثير. لم نتمكن من إيجاد إيقاعنا أو الهدوء اللازم للاحتفاظ بالكرة في أي لحظة خلال المباراة. أعتقد أن الإرهاق العاطفي والبدني والذهني لعب دوراً كبيراً»، مشيراً إلى الأثر الذي تركه جدول البطولة المرهق على النواة المخضرمة للفريق.
مخاوف من الإصابات والبقاء في كأس العالم
وبعيدًا عن الصراعات التكتيكية في المباراة النهائية، كشف تاليافيكو عن مدى قربه من الغياب عن البطولة بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية. فقد كان طريق المدافع للانضمام إلى التشكيلة محفوفًا بالشكوك، حيث كان يعاني من إصابة متأخرة هددت بتعطيل مشاركته.
"كنت على وشك أن أفوت كأس العالم. تبدأ في الشعور بأنك جزء من شيء ما وتعتبره أمراً عادياً، لكنني كنت على وشك ألا ألعب فيه"، اعترف تاليافيكو، مشيراً إلى أنه ظل في حالة ترقب حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يؤكد ليونيل سكالوني مكانه في التشكيلة. وخلال البطولة نفسها، ظلت لياقة تاليافيكو موضوعاً للجدل، لا سيما خلال المباراة النهائية حيث لعب وهو يعاني من ألم شديد.
- AFP
ثقل القميص والمنافسة مع إنجلترا
وقد تخللت الرحلة نحو النهائي مواجهة تاريخية في الدور نصف النهائي ضد إنجلترا، وهي مباراة تحمل أهمية تاريخية وثقافية هائلة بالنسبة للأرجنتينيين. وتحدث تاليافيكو عن الأجواء الفريدة التي أحاطت بتلك المباراة، قائلاً: «كان لدينا شعور بأننا لم نكن نلعب تلك المباراة لمجرد الوصول إلى النهائي فحسب، بل كنا نلعبها من أجل البلد بأكمله».
وأضاف: «نحن لا نلعب فقط من أجل الوصول إلى النهائي. كنا نلعب من أجل البلد بأسره. كان لدينا ذلك الشعور بأن علينا أن نخرج إلى الملعب ونسحقهم منذ الدقيقة الأولى».
وقد يكون هذا الذروة العاطفية قد ساهمت في «الإرهاق» الذي أشار إليه في المباراة النهائية، حيث بذل الفريق كل ما لديه من طاقة للفوز على «الأسود الثلاثة».
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