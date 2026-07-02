إسبانيا تتجاوز أزمتها مجددًا: حظ أسود يطارد نجم ريال مدريد.. و"أكبر خدعة في تاريخ الكرة" تتأكد ضد النمسا

"دون مفاجآت".. هكذا هو عنوان مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره النمساوي، مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

إسبانيا فازت (3-0) ضد النمسا؛ لتتأهل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، في انتظار الفائز من مواجهة منتخبي البرتغال وكرواتيا.

ثلاثية إسبانيا في الشباك النمساوية؛ جاءت بواسطة ميكيل أويارزابال "هدفين" وبيدرو بورو، في الدقائق 36 و66 و89 تواليًا.

ولم يجد المنتخب الإسباني أي عناء، في مشواره نحو ثمن النهائي؛ بينما ودعت النمسا المونديال بشكلٍ رسمي، بعد فوز وحيد "غير مقنع" ضد الأردن.

ويبقى على الإسبان فقط، أن يستعيدوا "أفضل نسخة" من جوهرتهم لامين يامال؛ الذي لم يبرز بالشكل الكافي حتى وقتنا هذا، خاصة أنه دخل المونديال وهو يُعاني من الإصابة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا على النمسا..