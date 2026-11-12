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زهيرة عادل

جودة إسبانيا لا تضاهى ولكن! .. "مدافع بديل" زاد معاناة فيران توريس أمام تشيكيا و"التعري" فضح الحملة على لامين يامال

فقرات ومقالات
تشيكيا ضد إسبانيا
تشيكيا
إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فيران توريس
لامين يامال
يريمي بينو

أبرز ملامح فوز إسبانيا أمام تشيكيا 2-0..

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مهما كان عدد الغيابات في صفوفه، فقطار المنتخب الإسباني لا يتوقف، حيث حقق فوزه الخامس على التوالي في دوري الأمم الأوروبية 2026-27.

لا روخا حقق الفوز يوم الخميس، أمام تشيكيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، سجلها أليكس باينا "ضربة جزاء" ومارك بوبيل، في الدقيقتين 39 و6+90 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء طرد مدافع تشيكيا لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 72 بكارت أحمر مباشرة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على إثر منعه فرصة انفراد صريح بطريقة غير قانونية.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، يليه منتخب إنجلترا (12 نقطة)، فكرواتيا (3)، وأخيرًا تشيكيا (0).

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إسبانيا وتشيكيا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • جودة لا تضاهى ولكن!

    "ليس هناك أي منتخب في العالم يضاهي المنتخب الإسباني في اللعب من العمق، حتى عندما يلعب بتشكيل هجومي من الاحتياطيين. يكفي أن ترى كيف يتحرك فيرمين لوبيز وأليكس باينا في العمق لتسريع اللعب باستمرار. إنه التجسيد الأسمى لنموذج كروي متكامل" .. هكذا وصف الصحفي الإسباني الشهير ميجيل كوينتانا ما قدمه بدلاء لا روخا أمام تشيكيا.

    كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي دخلت مباراة الليلة دون كوكبة من النجوم على رأسهم لامين يامال، ميكيل أويارزابال، رودري، داني أولمو وغيرهم، ومع ذلك مستوى اللعب الجماعي للفريق لم يتراجع، كما ذكر كوينتانا.

    لكن إشادة الصحفي الشهير منقوصة إلى حدٍ ما، فإن سيطر الإسبان على اللعب وأجادوا الضغط، فكل ذلك بلا فائدة أمام مرمى الخصم في ظل سوء الإنهاء ورعونة اللمسة الأخيرة.

    ست فرص محققة أهدرها أبطال العالم 2026 خلال مواجهة تشيكيا الليلة، وحتى الثنائية أتت من ضربة جزاء والهدف الثاني جاء بصعوبة في الوقت القاتل رغم لعب الخصم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72.

    وهذا ينقلنا للحديث عن مهاجم إسبانيا؛ فيران توريس..

  • imago-sport-1085870070.jpgIMAGO / CTK Photo

    فيران توريس .. المعاناة مستمرة وبوبيل يحرجه

    اعتمد لويس دي لا فوينتي؛ المدير الفني للمنتخب الإسباني، على فيران توريس كرأس حربة أساسي أمام تشيكيا، لكن معاناة صاحب الـ26 انتقلت معه من باريس سان جيرمان إلى لا روخا..

    توريس واصل صيامه عن التهديف مع المنتخب الإسباني منذ الهدف التاريخي الذي سجله في شباك الأرجنتين بنهائي كأس العالم 2026، وحسم معه اللقب العالمي لإسبانيا.

    منذ ذاك النهائي، خاض لاعب باريس 55 دقيقة أمام إنجلترا بدوري الأمم، و66 أمام تشيكيا الليلة، وكان إهداره للفرص مسيطرًا على المشهد، وإن كانت تلك آفة الإسبان في مباراة الليلة بشكل عام.

    أمام تشيكيا، لم يسدد توريس أي تسديدة على المرمى من أصل 3 تسديدات، ناهيك عن إهداره فرصة هدف محقق.

    في المقابل، "المدافع" مارك بوبيل نجح في الوصول لمرمى تشيكيا بعد نزوله كبديل في الدقيقة 76، ليحرز ثاني أهدافه في دوري الأمم خلال 4 مباريات، فيما يبقى رصيد "المهاجم" توريس صفريًا بعد مشاركته في مباراتين بالبطولة القارية.

  • Czechia v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images Sport

    يريمي بينو .. خلافة لامين يامال ليست سهلة

    خلال اليومين الماضيين، هناك ما يشبه بالحملة في بعض الإعلام الإسباني ضد النجم لامين يامال، متهمين إياه بتعمد الغياب عن مواجهة الليلة، بهدف الراحة وتجنب الإجهاد مع ضغط المباريات، وسط مزاعم بتلقيه معاملة استثنائية من المدرب.

    تلك المزاعم، نفاها لويس دي لا فوينتي بشكل قاطع، مؤكدًا معاناة النجم الشاب من إصابة في الركبة، تعيق خوضه للمباريات.

    بالأساس، الحملة لم تكن منطقية نهائيًا، كون الخصم ليس بالقوة التي يخشاها بطل العالم 2026، بجانب حسم المنتخب الإسباني بالفعل التأهل لدور ربع النهائي بدوري الأمم الأوروبية، لذا غياب أي لاعب من المفترض ألا يكون أزمة كبيرة. ناهيك عن الخلافات بين دي لا فوينتي وبرشلونة ما ينفي أي اتهامه بمجاملة لاعبيه أو منحهم معاملة استثنائية، بجانب شخصية يامال نفسه البعيدة كليًا عن التهرب من مباراة أو البحث عن فترة راحة.

    لكن تبقى أبعاد تلك الحملة مفهومة إلى حد كبير، فالصراع بين برشلونة وريال مدريد يطغى على مصلحة المنتخب الإسباني في الوسط الإعلامي، حتى ولو بحملات غير منطقية بالمرة. وليس مستبعدًا أن تكون بعض الأصوات المستاءة من غياب يامال هي نفسها التي انتقدته بشراسة خلال كأس العالم 2026، عندما لم يظهر بالمستوى المأمول منه.

    لكن السؤال الآن: كيف حال أصحاب تلك الحملات بعد مشاهدة مواجهة تشيكيا؟

    بغياب صاحب الـ19 عامًا أمام تشيكيا، لم يفلح يريمي بينو في خلافته، فلم يخلق سوى فرصة تهديفية وحيدة، ولم يحصل سوى على 25% في نسبة المراوغات الناجحة، مع 0% في العرضيات، أما المواجهات الثنائية فحصيلته 38% فقط. يبقى أن نذكر أنه سجل هدفًا بعد استلام عرضية هوائية من الحارس أوناي سيمون، لكن أُلغي بداعي التسلل.

    أرقام كشفت السوء الكبير الذي يعاني منه المنتخب الإسباني في غياب يامال، حتى وإن كان بنصف قوته، يبقى وجوده في الملعب ذا قيمة. الواقع يقول إن يامال يمتلك ما يقارب نصف قوة لا روخا، وملاحقته بالحملات في كل فترة توقف دولي "دون داعٍ" لا يمكن ترجمته إلا بكونه محاولة "هدم المنتخب الإسباني"، خاصةً مع "تعريه" هجوميًا الليلة في غياب نجم برشلونة.

    بالمختصر: إن كانت تلك الحملات مستاءة مما اسمته "معاملة استثنائية" ليامال، فالنجم الشاب يستحق تلك المعاملة دون أي شك، فالحفاظ عليه من ضغط المباريات ورفض المجازفة به، أمر يحسب لدي لا فوينتي، بل ربما أمر "واجب حتميًا" في مباريات تحصيل الحاصل، كي يحصد لا روخا ثمار جهده فيما هو أهم، وإلا حال بطل العالم سيكون كما الليلة "جهد ضائع في ظل الرعونة الهجومية"!

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