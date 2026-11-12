جودة إسبانيا لا تضاهى ولكن! .. "مدافع بديل" زاد معاناة فيران توريس أمام تشيكيا و"التعري" فضح الحملة على لامين يامال

مهما كان عدد الغيابات في صفوفه، فقطار المنتخب الإسباني لا يتوقف، حيث حقق فوزه الخامس على التوالي في دوري الأمم الأوروبية 2026-27.

لا روخا حقق الفوز يوم الخميس، أمام تشيكيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، سجلها أليكس باينا "ضربة جزاء" ومارك بوبيل، في الدقيقتين 39 و6+90 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء طرد مدافع تشيكيا لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 72 بكارت أحمر مباشرة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على إثر منعه فرصة انفراد صريح بطريقة غير قانونية.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، يليه منتخب إنجلترا (12 نقطة)، فكرواتيا (3)، وأخيرًا تشيكيا (0).

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إسبانيا وتشيكيا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..