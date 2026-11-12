جودة إسبانيا لا تضاهى ولكن! .. "مدافع بديل" زاد معاناة فيران توريس أمام تشيكيا و"التعري" فضح الحملة على لامين يامال

خلال اليومين الماضيين، هناك ما يشبه بالحملة في بعض الإعلام الإسباني ضد النجم لامين يامال، متهمين إياه بتعمد الغياب عن مواجهة الليلة، بهدف الراحة وتجنب الإجهاد مع ضغط المباريات، وسط مزاعم بتلقيه معاملة استثنائية من المدرب.
تلك المزاعم، نفاها لويس دي لا فوينتي بشكل قاطع، مؤكدًا معاناة النجم الشاب من إصابة في الركبة، تعيق خوضه للمباريات.
بالأساس، الحملة لم تكن منطقية نهائيًا، كون الخصم ليس بالقوة التي يخشاها بطل العالم 2026، بجانب حسم المنتخب الإسباني بالفعل التأهل لدور ربع النهائي بدوري الأمم الأوروبية، لذا غياب أي لاعب من المفترض ألا يكون أزمة كبيرة. ناهيك عن الخلافات بين دي لا فوينتي وبرشلونة ما ينفي أي اتهامه بمجاملة لاعبيه أو منحهم معاملة استثنائية، بجانب شخصية يامال نفسه البعيدة كليًا عن التهرب من مباراة أو البحث عن فترة راحة.
لكن تبقى أبعاد تلك الحملة مفهومة إلى حد كبير، فالصراع بين برشلونة وريال مدريد يطغى على مصلحة المنتخب الإسباني في الوسط الإعلامي، حتى ولو بحملات غير منطقية بالمرة. وليس مستبعدًا أن تكون بعض الأصوات المستاءة من غياب يامال هي نفسها التي انتقدته بشراسة خلال كأس العالم 2026، عندما لم يظهر بالمستوى المأمول منه.
لكن السؤال الآن: كيف حال أصحاب تلك الحملات بعد مشاهدة مواجهة تشيكيا؟
بغياب صاحب الـ19 عامًا أمام تشيكيا، لم يفلح يريمي بينو في خلافته، فلم يخلق سوى فرصة تهديفية وحيدة، ولم يحصل سوى على 25% في نسبة المراوغات الناجحة، مع 0% في العرضيات، أما المواجهات الثنائية فحصيلته 38% فقط. يبقى أن نذكر أنه سجل هدفًا بعد استلام عرضية هوائية من الحارس أوناي سيمون، لكن أُلغي بداعي التسلل.
أرقام كشفت السوء الكبير الذي يعاني منه المنتخب الإسباني في غياب يامال، حتى وإن كان بنصف قوته، يبقى وجوده في الملعب ذا قيمة. الواقع يقول إن يامال يمتلك ما يقارب نصف قوة لا روخا، وملاحقته بالحملات في كل فترة توقف دولي "دون داعٍ" لا يمكن ترجمته إلا بكونه محاولة "هدم المنتخب الإسباني"، خاصةً مع "تعريه" هجوميًا الليلة في غياب نجم برشلونة.
بالمختصر: إن كانت تلك الحملات مستاءة مما اسمته "معاملة استثنائية" ليامال، فالنجم الشاب يستحق تلك المعاملة دون أي شك، فالحفاظ عليه من ضغط المباريات ورفض المجازفة به، أمر يحسب لدي لا فوينتي، بل ربما أمر "واجب حتميًا" في مباريات تحصيل الحاصل، كي يحصد لا روخا ثمار جهده فيما هو أهم، وإلا حال بطل العالم سيكون كما الليلة "جهد ضائع في ظل الرعونة الهجومية"!