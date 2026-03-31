وسط هجوم على لاعب إسبانيا وعنصرية ضد المسلمين .. نجم مصر إلى زميله السعودي "لامين يامال في جيبي" وحسام حسن يتوارث مقولة حسن شحاته الشهيرة

إن كان هناك بعض الانقسام حول إدارة حسام حسن للمنتخب المصري في الأيام الماضية، حتى رغم الفوز أمام السعودية برباعية نظيفة، فاليوم ربما تتوحد الصفوف خلف الأسطورة قبل كأس العالم 2026..

عميد لاعبي العالم السابق نجح يوم الثلاثاء، في قيادة الفراعنة للخروج بتعادل سلبي أمام المنتخب الإسباني، على ملعب إسبانيول في برشلونة.

اللقاء انقسم على جزئين؛ في الشوط الأول كان الفراعنة قريبين من هز شباك لا روخا، فيما استفاق أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وكانوا الأقرب للفوز، لكن استبسال الدفاع المصري وحارسه مصطفى شوبير، حسم الموقف، حتى رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط حمدي فتحي بالإنذار الثاني في الدقيقة 84.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح ودية إسبانيا ومصر، دعونا نستطرد في السطور التالية، التي سنخصص الحديث بها بشكل أكبر على نجوم الفراعنة على قدر ما أحدثوا المفاجأة..