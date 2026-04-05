كان ويلشير على دراية وثيقة بتطور داومان منذ أن كان الشاب في الثالثة عشرة من عمره، حيث قام بتدريبه داخل أكاديمية أرسنال. وكان التأثير فوريًا، حيث يتذكر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مكالمة هاتفية أجراها مع والده اعترف فيها بأن هذا الفتى قد يكون موهبة تفوق موهبته هو نفسه. ويؤكد مدرب لوتون أن القوة البدنية للجناح ونضجه الفني يميزانه عن أي لاعب واعد آخر في البلاد تقريبًا.

قال ويلشير في مقابلة مع صحيفة "التلغراف": "أتذكر أنني اتصلت بوالدي وقلت له: 'أبي، عليك أن تأتي وتشاهد هذا الفتى. أعتقد أنه أفضل مني'. والدي متحيز جدًا لي. يعتقد أنني أفضل لاعب. الأمر يصل في الواقع إلى درجة أنني أتجادل معه أحيانًا. لا أريد أن أضغط عليه [داومان]، لكن هناك ضغط كبير عليه الآن على أي حال". وأشار أيضًا إلى أن هدف داومان الذي حطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز كان يتجاوز قدراته هو نفسه عندما كان في سن 16 عامًا، قائلاً: "لم أكن لأسجل هذا الهدف في سن 16 عامًا".