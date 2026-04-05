"إسبانيا سترحب به!" - ماكس داومان قد ينضم إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، في الوقت الذي يقارنه فيه نجم أرسنال جاك ويلشير بلاعب لامين يامال
رأي ويلشير الخبير بشأن داومان
كان ويلشير على دراية وثيقة بتطور داومان منذ أن كان الشاب في الثالثة عشرة من عمره، حيث قام بتدريبه داخل أكاديمية أرسنال. وكان التأثير فوريًا، حيث يتذكر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مكالمة هاتفية أجراها مع والده اعترف فيها بأن هذا الفتى قد يكون موهبة تفوق موهبته هو نفسه. ويؤكد مدرب لوتون أن القوة البدنية للجناح ونضجه الفني يميزانه عن أي لاعب واعد آخر في البلاد تقريبًا.
قال ويلشير في مقابلة مع صحيفة "التلغراف": "أتذكر أنني اتصلت بوالدي وقلت له: 'أبي، عليك أن تأتي وتشاهد هذا الفتى. أعتقد أنه أفضل مني'. والدي متحيز جدًا لي. يعتقد أنني أفضل لاعب. الأمر يصل في الواقع إلى درجة أنني أتجادل معه أحيانًا. لا أريد أن أضغط عليه [داومان]، لكن هناك ضغط كبير عليه الآن على أي حال". وأشار أيضًا إلى أن هدف داومان الذي حطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز كان يتجاوز قدراته هو نفسه عندما كان في سن 16 عامًا، قائلاً: "لم أكن لأسجل هذا الهدف في سن 16 عامًا".
مقارنة مع "يامال" في خضم الجدل الدائر حول كأس العالم
في الوقت الذي يدرس فيه توماس توخيل خياراته استعدادًا للبطولة المقبلة في أمريكا الشمالية، يرى ويلشير أن «الأسود الثلاثة» يجب أن تستلهم الطريقة التي أدمجت بها إسبانيا لامين يامال في بطولة يورو 2024. ورغم أن إنجلترا تميل غالبًا إلى حماية اللاعبين الشباب، يرى ويلشير أنه إذا كان اللاعب جيدًا بما يكفي، فلا ينبغي أن يشكل العمر عائقًا أمام المشاركة في كرة القدم الدولية للمنتخب الأول.
"الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن إسبانيا ستختاره. هذا ما أعتقده. لدينا في إنجلترا أحيانًا هذه الطريقة في تنمية المواهب ثم حمايتهم. تعلق في هذا الموقف: "إذا ذهب، ماذا سيقول الناس؟" إنه [داومان] جيد بما يكفي بالتأكيد. حتى لو ذهب ولم يلعب كثيرًا. وأعتقد أنه قادر على ذلك. أعتقد أنه جيد بما يكفي. سيصل إلى هناك في النهاية. أتفهم من يقولون: "ربما لا". لكنني أعتقد أيضًا أن يامال ذهب وهو في سن 16 عامًا [إلى يورو 2024] وكان أفضل لاعب في البطولة"، قال ويلشير.
آراء متباينة حول المسار السريع
على الرغم من حماس ويلشير، حث نجوم إنجلترا السابقون الآخرون على توخي الحذر. فقد أشار مايكل أوين، الذي اشتهر باقتحامه كأس العالم 1998 وهو في سن المراهقة، إلى أن داومان لم يقدم بعد ما يكفي ليحل محل النجوم الراسخين في التشكيلة.
وقال أوين: "سيتعين عليه أن يبدأ عملياً كل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم وأن يقدم أداءً مذهلاً حتى تتمكن من تبرير تفضيله على ما يُعتبر على الأرجح أقوى جزء في فريقنا في تلك المناطق الهجومية الجانبية". وبالمثل، حذر نجم أرسنال السابق ثيو والكوت من الأثر العاطفي لمثل هذه الخطوة، قائلاً: "آمل ألا يرحل. لو كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء، لغيرت الأمور. عليه أن ينمو بوتيرته الخاصة، خاصة من الناحية العاطفية لأنه شاب في مقتبل العمر".
باب توخيل المفتوح
وبينما يظل داومان مع منتخب تحت 19 عامًا خلال فترة التوقف الدولية في مارس، حرص توخيل على عدم استبعاد إمكانية استدعائه في الصيف. ويراقب المدرب الألماني تطور أداء اللاعب الشاب عن كثب، معترفًا بـ"الجرأة" التي يمكن أن يجلبها اللاعبون الشباب إلى أجواء البطولات الكبرى.
وقال توخيل: "لدينا دائماً فرصة لاستدعائه ربما لبطولة كأس العالم. الأمر مع اللاعبين الشباب هو الحفاظ على الزخم ربما، والحفاظ على حماسهم. لديهم مستوى من الجرأة. ليست هناك حاجة لاستدعائه الآن وزيادة الضغط وزيادة كل الضجة التي تأتي مع ذلك، لكن لدينا جميع الخيارات".