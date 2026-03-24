بينما يحزم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان حقائبه، استعدادًا لرحلة "الحلم الأمريكي"، تاركًا خلفه ملاعب "الليجا"، التي صال وجال فيها لسنواتٍ عديدة؛ تبقى هُناك غصة في الحلق، لا يُمكن محوها بسهولة.

جريزمان الذي غادر بلاده فرنسا، نحو الملاعب الإسبانية - تحديدًا الفئات السنية لنادي ريال سوسييداد -، في صيف عام 2005؛ لم يكن يومًا لاعبًا عاديًا، بل بطل في الرواية الخاطئة.

نعم.. على مدار سنوات لعبه في إسبانيا، كان النجم الفرنسي يختار التوقيت الخاطئ للرحيل عن أنديته؛ الأمر الذي سيجعله يُغادر ملاعب "الليجا" نهائيًا، بدون التتويج باللقب المحلي الغالي.

ومن المقرر أن يُغادر جريزمان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لينضم إلى فريق أورلاندو سيتي الأمريكي، بشكلٍ رسمي.

وعندما يحين ذلك الوقت، سيكون جريزمان قد قضى 21 عامًا في الملاعب الإسبانية؛ بين الفئات السنية لريال سوسييداد والفريق الأول بالنادي، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ تفاصيل قصة "النحس الذي لازم أنطوان جريزمان"، في الملاعب الإسبانية..