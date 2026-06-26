إسبانيا باعت الوهم للعراق: السنغال تضع يونس محمود في موقف محرج.. و"هل قضى نفوذ ساديو ماني على نجم الهلال؟"

"حارب على هدفك حتى النهاية فلا شيء مستحيل!"؛ هكذا جاءت رسالة منتخب السنغال إلى العالم أجمع، بعد خسارته في أول مباراتين بمونديال 2026.

منتخب السنغال خسر ضد فرنسا ثم النرويج، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات "المجموعة التاسعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ قبل أن ينتفض بقوة ضد العراق، في اللقاء الأخير.

وفاز أسود التيرانجا (5-0) ضد منتخب العراق الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

خماسية السنغال في الشباك العراقية؛ جاءت بواسطة كل من "حبيب ديارا، إسماعيلا سار، بابي جاي (ثنائية) وإليمان نداي"، في الدقائق 4 و56 و59 و71 و82 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. تجمد المنتخب العراقي عند "صفر" من النقاط، بينما حصد السنغال نقاطه الثلاث الأولى في المجموعة؛ مقتربًا بذلك من التأهُل إلى دور الـ32، ضمن أحد المقاعد الثمانية لـ"أفضل ثوالث".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز السنغال الكبير على العراق..