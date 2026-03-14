إسبانيا - الأرجنتين: هل ستُقام المباراة النهائية في ميلانو؟ ملعب سان سيرو ليس لديه منافس سوى واحد

إسبانيا - الأرجنتين، قد تُقام المباراة النهائية بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية (بالإضافة إلى بطل العالم) في ميلانو. في الواقع، يُرشح ملعب سان سيرو ليكون المكان المثالي لاستضافة المباراة يوم الجمعة 27 مارس.

كان المقر الأصلي في قطر، مسرح نهائي كأس العالم 2022 الذي فازت به الأرجنتين، ولكن بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ترى الفيفا أن من الضروري إيجاد حل جديد. في الأيام الماضية، بدا أن الخيار الاحتياطي الأول هو ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، لكن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) يفضل ملعبًا محايدًا لتجنب أن تخوض أرجنتينا بقيادة سكالوني مباراة خارج أرضها.