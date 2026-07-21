"ترك الكرة لتوريس كي يرتب جوربه" .. هجوم على نجم الأرجنتين بعد الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

بعد يومين من انتصار إسبانيا التي فازت يوم الأحد الماضي بكأس العالم 2026 بفوزها على الأرجنتين في المباراة النهائية، تظهر بعض التفاصيل حول الهدف الحاسم الذي سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الأول.

وعند تحليل اللعبة التي أدت إلى هدف لاعب برشلونة، تظهر تفاصيل حول تصرف جوليانو سيميوني، الذي توقف عند تمريرة بيدرو بورو إلى نيكو ويليامز ليرتب جوربه، مما أدى إلى فقدانه التغطية الدفاعية على فيران توريس، الذي استقبل الكرة من مهاجم بيلباو وسجل الهدف من داخل منطقة الجزاء، دون أن يتمكن سيميوني من استعادة التغطية.