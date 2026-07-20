"توقف عن الحديث يا أحمق".. أوتاميندي يفتح النار على رودري في نهائي كأس العالم!

في مواجهة حادة، شن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي هجومًا لاذعًا على زميله السابق في مانشستر سيتي، الإسباني رودري، وذلك خلال احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، عقب نهاية المباراة النهائية التي حسمها لا روخا بهدف دون رد.

ووجه أوتاميندي كلمات قاسية لرودري قائلًا: "توقف عن الحديث يا أحمق، لقد قضيتم أسبوعًا كاملًا في البكاء". وحاول رودري تهدئة النجم الأرجنتيني بلهجة ودية، إلا أن أوتاميندي، الذي بدت عليه علامات الانفعال الشديد، واصل هجومه قائلًا: "أنت ولابورت تبكيان بسبب الحكام، لقد فعلتم ذلك طوال الأسبوع.. لا تتصرف هكذا يا صديقي".