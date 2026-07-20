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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
معتز الجمال

"توقف عن الحديث يا أحمق".. أوتاميندي يفتح النار على رودري في نهائي كأس العالم!

إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
نيكولاس أوتاميندي
ايميريك لابورت

كواليس نارية في نهائي المونديال..

في مواجهة حادة، شن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي هجومًا لاذعًا على زميله السابق في مانشستر سيتي، الإسباني رودري، وذلك خلال احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، عقب نهاية المباراة النهائية التي حسمها لا روخا بهدف دون رد.

ووجه أوتاميندي كلمات قاسية لرودري قائلًا: "توقف عن الحديث يا أحمق، لقد قضيتم أسبوعًا كاملًا في البكاء". وحاول رودري تهدئة النجم الأرجنتيني بلهجة ودية، إلا أن أوتاميندي، الذي بدت عليه علامات الانفعال الشديد، واصل هجومه قائلًا: "أنت ولابورت تبكيان بسبب الحكام، لقد فعلتم ذلك طوال الأسبوع.. لا تتصرف هكذا يا صديقي".

  • ماذا قال لابورت؟

    بالعودة إلى ما قبل المباراة النهائية ببضعة أيام، كان المدافع الإسباني إيميريك لابورت قد تحدث عن المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، حيث صرح قائلًا: "لست قلقًا على الإطلاق من اللعب العدواني، فهو جزء من طبيعة كرة القدم طالما كان ضمن الحدود المسموح بها، وطالما أن الحكم يؤدي عمله. ولكن في المباريات الأخيرة، رأينا أشياء فاجأتنا كثيرًا، وتدخلات تُركت دون عقاب، خاصة مع الأرجنتين".

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