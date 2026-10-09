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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

موضوعات محظورة .. مانشستر سيتي يتدخل في مقابلة خاصة مع إرلينج هالاند

إرلينج هالاند
مانشستر سيتي
ليفربول ضد مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

حالة من التوتر تعيشها الكرة الإنجليزية

أفادت تقارير بأن مانشستر سيتي تدخّل لمنع إيرلينج هالاند من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالمعركة القانونية المستمرة بين النادي والدوري الإنجليزي الممتاز بشأن 114 اتهامًا ماليًا.

وكان من المقرر أن يظهر المهاجم النرويجي في مؤتمر إعلامي قبل مواجهة حاسمة أمام ليفربول، إلا أن بعض الموضوعات كانت محظورة تمامًا.

  • منع الحديث عن الاتهامات المالية

    أفادت التقارير بأن شبكة Viaplay مُنعت من إجراء مقابلة مع هالاند حول خرق مانشستر سيتي للقواعد المالية قبل مباراته المرتقبة ضد ليفربول.

    وكان الدولي النرويجي مُقرراً له ظهور إعلامي نادر عقب فترة التوقف الدولي لتقديم استعراض لهذه المباراة البارزة، لكن الأسئلة المتعلقة بالجدل خارج الملعب كانت محظورة بشكل صارم.

    ووفقاً لمدير قسم الرياضة في Viaplay كريستيان أوما، في تصريحات لوسيلة الإعلام النرويجية VG، فإن الشبكة أبلغت كلاً من استوديوهات الدوري الإنجليزي الممتاز وعملاق الاتحاد مسبقاً بنيتها مناقشة الحكم. غير أن الطلب قوبل بالرفض، حيث أشار أوما إلى أن أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يسمح بطرح أسئلة حول هذا الأمر قبل مباريات نهاية الأسبوع.


  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هالاند ومارسيكا يدعوان إلى الوحدة وسط المعركة القانونية

    وفي حديث منفصل، وجّه هالاند تركيزه نحو الجماهير المسافرة، داعيًا الفريق والمشجعين إلى البقاء متحدين رغم عوامل التشتيت الخارجية.

    وفي كلامه الموجّه إلى الجماهير المتوجهة إلى أنفيلد، قال المهاجم: "أعتقد أنهم سيقضون وقتًا ممتعًا. علينا أن نبقى متماسكين، علينا أن نبقى إلى جانب بعضنا البعض، وعلينا أن نظل إيجابيين."

    وتأكيدًا على ضرورة التحلّي بعقلية بنّاءة قبل المباراة، أضاف المهاجم: "مهما حدث في الحياة، علينا دائمًا أن نبتسم. علينا أن نظل إيجابيين، وأن ننظر إلى الأمام، وأن نحاول الفوز بمباريات كرة القدم، وأن نحاول الاستمتاع بالوضع والفوز بالمباراة. علينا أن نبقى متماسكين، وأن ننشر المحبة فيما بيننا. لذا، نعم، ابقوا متماسكين، استمتعوا بالرحلة وابتسموا."

    وفي غضون ذلك، تناول مدرب السيتي إنزو ماريسكا الموضوع خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، معربًا عن ثقته الكاملة في إدارة النادي بينما يستعد النادي لتقديم استئنافه.

    وفي حديثه الموجّه إلى الإعلام، قال ماريسكا: "أتفهم سبب وجود معظمكم هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هناك إجراءات جارية، وفي هذه اللحظة أثق تمامًا في النادي."

    وتعبيرًا عن التزامه بالمشروع، أضاف المدرب: "أثق في النادي لأنني أثق في الناس. هذا هو سبب انضمامي إلى النادي. لا يوجد نادٍ آخر في العالم أرغب في التواجد فيه. أنا سعيد وفخور بوجودي هنا."


  • قرار اللجنة المستقلة والاستئناف الجاري

    يأتي هذا التقييد الإعلامي عقب إدانة لجنة مستقلة لنادي مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تقدّم النادي باستئناف ضد هذا القرار، ما أبقى النتيجة القانونية معلّقة دون حسم.

    وقد أضافت الإجراءات القانونية الجارية مزيداً من الاحتكاك إلى منافسة شرسة أصلاً بين مانشستر سيتي وليفربول. ومع استمرار التدقيق المكثّف خارج الملعب، تواصل الإدارة واللاعبون إظهار الثقة علناً في عملية الاستئناف.


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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    مواجهة حاسمة في انتظار الفريقين على ملعب أنفيلد

    يحوّل مانشستر سيتي الآن انتباهه مجدداً نحو أرض الملعب استعداداً لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد أمام ليفربول. ومع القيود الإعلامية المفروضة بسبب النزاع القانوني، يسعى الفريق إلى الحفاظ على الإيجابية وانتزاع النقاط الثلاث خارج الديار.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
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مانشستر سيتي
مان سيتي