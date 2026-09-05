مؤشر خطير في ليلة الرقم "300" ضد كوفنتري .. هؤلاء عليهم الندم لأن هالاند سيجلب الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي!

بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2026، فاجأ إرلينج هالاند الجميع بقصة شعر قصيرة جديدة وغريبة، ويبدو أن هذه الخطة ستجلب له ولفريقه الحظ خلال هذا الموسم، بعد الإخفاق في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

كما توقعنا جميعًا، كوفنتري سيتي خسر من مانشستر سيتي، ليستمر فريق المدرب إنزو ماريسكا في انتصاراته هذا الموسم، بعد التفوق على بورنموث وكريستال بالاس، في الجولتين الأولى والثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

النتيجة كانت متوقعة، ولكن السياق لم يكن كذلك، سيتي فاز بصعوبة بهدف دون رد سجله هالاند من كرة رأسية في الشوط الأول، حيث هدد كوفنتري مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة.

المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب الاتحاد، شهدت رسالة أخرى يخرج بها هالاند ورفاقه، وسط الشكوك حول إمكانية تحقيق الفوز باللقب هذا الموسم بعد رحيل بيب جوارديولا.

إن كانت لديك أي شكوك، فعليك أن تنظر إلى باقي منافسي سيتي على اللقب هذا الموسم، وتسأل نفسك : هل يمتلك أحدهم مهاجمًا مثل هالاند؟



