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أحمد فرهود

تصفية إرلينج هالاند مستمرة و"لهذا انهار منتخبه بعد المونديال!".. النرويج من المجد إلى السقوط

فقرات ومقالات
النرويج
إرلينج هالاند
ستال سولباكين
مارتين أوديجارد
مانشستر سيتي
كأس العالم
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

أسرار تراجع منتخب النرويج..

التقلبات في عالم كرة القدم سريعة جدًا؛ فالفريق الذي تم الإشادة به بالأمس، من الممكن أن يتعرض للانتقادات اليوم.

نعم.. هذا هو حال كرة القدم؛ والذي يعكسه لنا منتخب النرويج الأول، تحت قيادة المدير الفني المحلي ستاله سولباكن.

سولباكن كتب التاريخ مع النرويج، في بطولة كأس العالم 2026 تحديدًا؛ حيث أصبح يتم النظر إلى هذا المنتخب، على أنه أحد القوى المرعبة في عالم الساحرة المستديرة.

إلا أن تراجع منتخب النرويج جاء بشكلٍ متسارع؛ ليبدأ الكثيرون في التساؤل، قائلين: "ما سبب النتائج السيئة لـ(أبناء الفايكنج) بعد المونديال؟!".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بخصوص تراجع المنتخب النرويجي مؤخرًا..

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    النرويج.. منتخب يرعب أوروبا ويبهر العالم في المونديال

    مع بداية عام 2025؛ وجدنا أنفسنا أمام قوة أوروبية جديدة في عالم الساحرة المستديرة، متمثّلة في منتخب النرويج الأول لكرة القدم.

    نعم.. منتخب النرويج بقيادة أسماء رائعة، على رأسها المهاجم إرلينج هالاند وصانع الألعاب مارتين أوديجارد، قدّم تصفيات كأس عالم مبهرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 8.

    * فوز: 8.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 0.

    * أهداف مسجلة: 37.

    * أهداف مستقبلة: 5.

    ومن أبرز نتائج النرويج في هذه التصفيات؛ الفوز على منتخب إيطاليا "ذهابًا" بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الانتصار عليه "إيابًا" برباعية مقابل هدف.

    وهذه النتائج المبهرة، لم تكن مجرد صدفة؛ حيث واصل المنتخب النرويجي عروضه الرائعة في بطولة كأس العالم 2026 نفسها، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ووصل أبناء "الفايكنج" إلى ربع نهائي مونديال 2026، وذلك للمرة الأولى في التاريخ؛ قبل الخسارة (1-2) ضد منتخب إنجلترا، بعد التمديد للشوطين الإضافيين.

    وفي طريقهم للوصول إلى ربع النهائي؛ تخطى النرويجيون عقبة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بالفوز عليه بهدفين مقابل واحد.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    بعد المونديال.. منتخب النرويج يتلقى الخسارة تلو الأخرى

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن الأمور تغيّرت بشكلٍ كبير في منتخب النرويج الأول لكرة القدم، بعد بطولة كأس العالم 2026.

    والحقيقة أن هذا المنتخب، الذي أرعب أوروبا وأبهر العالم في كأس العالم 2026؛ أصبح يتلقى الخسارة تلو الأخرى الآن، وتحديدًا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    وخاض منتخب النرويج 4 مباريات، ضمن منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: النرويج (3-2) الدنمارك.

    * الجولة الثانية: النرويج (1-2) البرتغال.

    * الجولة الثالثة: ويلز (2-1) النرويج.

    * الجولة الرابعة: البرتغال (2-1) النرويج.

    أي أن منتخب النرويج لم ينتصر سوى في لقاء وحيد فقط، منذ نهاية بطولة كأس العالم 2026؛ بل وتلقى 3 خسائر متتالية، منها واحدة على أرضه واثنتان في ميدان الخصم.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    4 أسباب.. لماذا تراجع منتخب النرويج بعد كأس العالم؟

    الآن.. لنتطرق إلى سبب التراجع الكبير لمنتخب النرويج الأول لكرة القدم، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ والذي يُمكن تلخيصه في بعض النقاط المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: الإنهاك البدني

    هذه النقطة تحدث عنها ستاله سولباكن، المدير الفني للمنتخب النرويجي؛ وتحديدًا بعد الخسارة (1-2) ضد البرتغال، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    سولباكن أكد أن الكثير من نجوم المنتخب النرويجي، وصلوا إلى مرحلة "الإنهاك البدني"؛ وذلك بسبب قلة فترة الراحة بين كأس العالم 2026 والانضمام إلى أنديتهم، استعدادًا للموسم الرياضي الحالي.

    وأشار سولباكن إلى أن بعض اللاعبين، لم يحصلوا سوى على 6 أو 7 أيام فقط من الراحة؛ وهو ما أدى إلى زيادة الحمل البدني عليهم، وبالتالي تراجع مستواهم.

    * ثانيًا: ضعف الدكة

    ما سبق يجعلنا نتساءل؛ قائلين: "هل كان من الأفضل للمنتخب النرويجي أن (يناوب) بين اللاعبين في فترة التوقف الدولي الحالي لتخفيف الأعباء البدنية عليهم؟!".

    والإجابة على هذا السؤال، تقودنا مباشرة للحديث عن أننا شاهدنا تراجعًا كبيرًا في أداء النرويج بالفعل؛ عندما يتم استبدال عنصرين أو ثلاثة من الأساسيين، بسبب فارق المستوى مع البدلاء.

    ومعظم العناصر الأساسية للمنتخب النرويجي، من هؤلاء الذين يمتلكون إمكانات فنية رائعة للغاية، وبعضهم من بين الأفضل في مراكزهم حاليًا؛ وبالتالي من الصعب تحقيق النتائج المرجوة عند استبدالهم بأسماء أخرى، خاصة في ظل فارق المستوى.

    * ثالثًا: الغرور الزائد

    أحيانًا تصاب بعض الأندية أو المنتخبات المختلفة بـ"الغرور"؛ عندما يتم الإشادة بها ونجومها على المستوى العالمي، بشكلٍ زائد.

    وكما ذكرنا.. الجميع وصف منتخب النرويج بـ"الحصان الأسود"، وأنه قوة كروية قادمة بقوة؛ وذلك في أعقاب النتائج التي حققها في عام 2025 بالتصفيات، وفي بطولة كأس العالم 2026.

    ومنذ نهاية المونديال؛ ونحن نشاهد الكثير من نجوم النرويج يرتكبون أخطاءً ساذجة للغاية، ساهمت في الخسائر المتتالية الأخيرة.

    الأخطاء الساذجة في عالم الساحرة المستديرة؛ تنتج غالبًا من حالة الإرهاق البدني والذهني التي تؤثر على تركيز اللاعبين، أو الثقة الزائدة في اللعب والتي تصل إلى درجة "الغرور".

    * رابعًا: إرلينج هالاند

    من حظ منتخب النرويج الأول لكرة القدم، أنه يمتلك واحدًا من أفضل المهاجمين "رقم 9" في العالم حاليًا؛ والحديث هُنا عن إرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    لكن الأزمة الكبرى؛ هي أنه عندما يغيب هذا اللاعب عن مستواه المعهود، فإن النرويجيين يعانون من صعوبة كبيرة في الفوز.

    وليس النرويج فحسب؛ بل جميع الأندية والمنتخبات من الطبيعي أن تتأثر سلبًا، عندما يكون نجمهم الأول غائبًا عن مستواه.

    وهُنا يأتي دور الأجهزة الفنية، التي يجب أن تبني منظومة لعب متكاملة، تقلل من تأثير ابتعاد النجم الأول عن مستواه؛ وهو ما لم نشاهده في المنتخب النرويجي، رغم كل التطور الذي يعيشه مؤخرًا.

    وغاب هالاند عن التسجيل؛ فخسر منتخب النرويج ضد ويلز والبرتغال، في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

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  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    إرلينج هالاند.. احذروا من نهاية "ماكينة الأهداف" المرعبة!

    أخيرًا.. لابد أن نركز على إرلينج هالاند، مهاجم منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وذلك نظرًا لقيمته الكبيرة للغاية، في عالم الساحرة المستديرة.

    هالاند أبدع في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 5.

    * مساهمات تهديفية: 8.

    * أهداف: 7.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    وحتى في أول مباراتين بعد المونديال، وتحديدًا ضد منتخبي الدنمارك والبرتغال، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ نجح هالاند في تسجيل 3 أهداف، بواقع اثنين في شباك "الديناميت" وواحد أمام "البحارة".

    إلا أن مستوى هالاند بدأ في التراجع، حيث غاب عن هز الشباك ضد منتخبي ويلز والبرتغال، في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ وذلك قد يعود للآتي:

    * أولًا: التصفية البدنية والذهنية؛ بسبب الاعتماد الكامل عليه في نادي مانشستر سيتي ومنتخب النرويج.

    * ثانيًا: الضغوط المحيطة بمانشستر سيتي؛ بعد إدانة النادي بخرق 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار حق النادي في الاستئناف.

    بمعنى أوضح.. يجب الحذر من تدمير هالاند "بدنيًا وذهنيًا"؛ وذلك بالاعتماد الكلي عليه في المباريات دون توزيع الجهد، مع تحميله المسؤولية دائمًا للفوز أو الهزيمة.

    أما فيما يتعلق بقضية السيتزنس؛ فبالطبع هي تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير نجوم الفريق بمن فيهم هالاند، بسبب أنها تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.

    لذا؛ سيكون من الضروري التعامل الجيد مع هالاند "بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا"، وإلا فإننا سنفتقد هذا المهاجم الفتاك مع مانشستر سيتي ومنتخب النرويج.

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