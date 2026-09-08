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علي سمير

"حتى لو عاد بوفون من الاعتزال لن يوقفه" .. هالاند لم يفتقد رودري ضد بورتو واحذروا تبعات "الوجه الشرير" للنرويجي

فقرات ومقالات
إرلينج هالاند
بورتو ضد مانشستر سيتي
بورتو
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
ديوجو كوستا
إينزو ماريسكا

ثنائية أوروبية جديدة للنجم النرويجي في شباك بورتو

حتى لو عاد جانلويجي بوفون من الاعتزال بجسد حارس آخر وحاول منعه من التسجيل، فلا فائدة .. إرلينج هالاند لا يتوقف عن زيارة الشباك ويعرف طريقها جيدًا هذا الموسم.

مانشستر سيتي عاد إلى الملعب المشؤوم، المكان الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وهو ملعب دراجاو، معقل بورتو، من أجل اللعب مع الفريق البرتغالي مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027.

ورغم العديد من الذكريات الحزينة لسيتي، مع اختلاف الوجوه والأسماء، إلا أن الفريق انتزع الثلاث نقاط بصعوبة بالغة، وذلك عن طريق الفوز بهدفين دون رد سجلهما إرلينج هالاند.

قل كما شئت عن الأمور الفنية، وطريقة المدرب إنزو ماريسكا واختلاف شخصية الفريق معه بعد رحيل مع بيب جوارديولا، ولكن الحقيقة الراسخة هي أن هالاند يظل كما هو مهما تغير كل شيء حوله.

لو تواجد أي لاعب آخر في هجوم الفريق الإنجليزي اليوم لما انتهت النتيجة على هذا الحال .. لماذا؟ هذا ما جئنا للحديث عنه!

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    حتى لو عاد بوفون من الاعتزال .. لن يمنعه

    بالتأكيد الحديث هنا ليس عن الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون بالضبط، لأن أسطورة يوفنتوس لم يسبق له الاقتراب من حراسة عرين مرمى بورتو، ولكن ما قدمه ديوجو كوستا الليلة كان أشبه بمستويات الحارس الأيقوني بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

    نعم خسر بورتو بهدفين دون رد، لكن ديوجو كوستا هو أفضل لاعب في هذه المباراة حتى بعد ثنائية النرويجي، بسبب العدد الهائل من التصديات المؤثرة التي قام بها ووصل عددها إلى 8، ولعل أبرزها كان عن طريق هالاند، بعدما حرمه من فرصتين محققتين خلال المباراة.

    اللقطة الأولى كانت من كرة عرضية لعبها فيل فودين عرضية إلى هالاند، والأخير سددها ببراعة "مثلما يفعل دائمًا"، ولكن كوستا أبعدها عن مرمى بسرعة مذهلة في رد الفعل وتقنية إبعاد الخطر عن مرماه.

    والمشهد الثاني، كان من عرضية أرضية تلقاها هالاند داخل منطقة الجزاء، ولعبها بسرعة في المرمى ولكن كوستا تصدى لها ببراعة شديدة جدًا، وإن كانت هناك وجهة نظر تقول إن التصدي هذه المرة لم يكن بهذه الصعوبة، لأن النرويجي لعب الكرة في نفس زاوية الحارس البرتغالي.

    هنا توقف الجميع عند تألق كوستا، ليبدو أن سيتي سيمر بليلة كارثية أخرى، تذكرنا باليوم الذي خسر فيه نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي بهدف كاي هافيرتس، قبل أن يظهر هالاند من جديد، وهذه المرة كانت بهدف من رأسية أخرى.

    الوافد الجديد إنزو فيرنانديز، نجح في المرور ولعب كرة عرضية لهالاند، استقبلها مهاجم مانشستر سيتي ليسددها في المرمى بنجاح، والغريب أن هذه التسديدة لم تكن الأفضل له على مرمى كوستا.

    وفي الشوط الثاني تكرر المشهد ذاته من عرضية لريان آيت نوري، حيث لعب عرضية لهالاند سددها بسهولة شديدة في مرمى الحارس المتألق.

    الثنائية التي أحرزها هالاند لا تحرم كوستا من الإشادة التي يستحقها كرجل المباراة الأول، ولكنها تبعث للجميع برسالة .. مهما تألقت وارتديت ثياب العظماء .. لن توقف النرويجي عن التسجيل!

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    رحل رودري؟ لا توجد مشكلة

    بعد رحيل لاعب الوسط الإسباني رودري، ظن البعض أن مانشستر سيتي سينهار تمامًا، وسيتوقف الدعم عن هالاند، باعتبار نجم برشلونة الجديد المصدر الرئيسي للفرص والتمريرات الكاسرة للخطوط في الفريق الإنجليزي قبل رحيله.

    سيتي قرر إجراء جراحة كاملة في خط وسط، بالتخلي عن رودري وتيجاني ريندرز وغيرهما، مع تكوين الثلاثية "أيوب بوعدي وإليوت أندرسون وإنزو فيرنانديز"، وسط مخاوف بأن أي منهم لا يمكنه تعويض النجم الحاصل على الكرة الذهبية في 2024، مما سينعكس بالسلب على اللاعب النرويجي.

    ولكن وفقًا لما نشاهده حاليًا، هالاند يحصل على الكثير من الفرص، ويتلقى الدعم الكافي من أجل تهديد مرمى الخصوم، حيث سدد 4 مرات على المرمى و6 كرات بشكل عام، كما أهدر 3 فرص محققة للتسجيل.

    التوليفة التي وضعها ماريسكا ضد بوترو بتواجد ريان شرقي وأيوب بوعدي وإنزو فيرنانديز وفيل فودين وأنطوان سيمينيو، جعلت الفرص تتاح لهالاند من كل مكان بمختلف الطرق، سواء عرضيات أو تمريرات في العمق أو محاولات مباغتة في التحولات، ويبدو أن الكرات العرضية هي السيناريو الأنجح حتى الآن.

    وبخلاف هذه المباراة سنجد أن صاحب الـ26 سنة عجز فقط عن التسجيل أمام آرسنال في كأس الدرع الخيرية وضد بورنموث في الدوري، وهز الشباك مرتين ضد كريستال بالاس ومرة أخرى ضد كوفنتري سيتي، والآن هدفين أمام بورتو، أي 5 أهداف في 5 مباريات.. قلنا لكم "لم يتغير أي شيء" سواء مع جوارديولا أو رودري أو من دونهما.

    المثير في الأمر أن 3 أهداف من التي سجلها هالاند خلال الموسم الجاري حتى الآن من كرات رأسية، بجانب تسديدة بقدمه اليسرى ضد كريستال بالاس وأخرى بالقدم في بورتو، فهل لقصته وتسريحته الجديدة بالشعر القصير أي دور لجعله أكثر تركيزًا في الكرات الهوائية؟!

  • FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    عندما يظهر الوجه الآخر

    الجميع يعرف هالاند، شخصية لطيفة للغاية، نادرًا ما يتشاجر ويستخدم العنف، وهذا ما يجعله من أكثر اللاعبين شعبية لدى مختلف مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ولكن أمام بورتو شاهدنا صورة مختلفة في الدقائق الأخيرة.

    كان من الواضح أن تألق النرويجي استفز لاعبي بورتو، لأنهم فعلوا كل شيء لإزعاج سيتي وتهديد مرمى الحارس جانلويجي دوناروما، لذلك شعر هالاند بالانزعاج الشديد بسبب استخدام العنف ضده في الكثير من الأحيان.

    هالاند "الطيب" تحول إلى "شرس" في لحظة، وقام بالاشتباك جسدية في مشاجرة عنيفة مع بابلو روساريو لاعب الفريق الخصم، قبل أن يتدخل الحكم ولاعبي الفريقين لفض الاشتباك، مع تلقي كل منهما بطاقة صفراء.

    وهنا يأتي السؤال الصعب، ماذا لو كان تلقى هالاند البطاقة الحمراء وغاب عن المباراة القادمة أو أكثر من مواجهة بسبب سوء السلوك؟ من يلعب بدلًا منه؟

    الفريق الإنجليزي الذي صب كامل تركيزه على تدعيم خط الوسط وتعزيزه بصفقات من العيار الثقيل، لم يتعاقد مع مهاجم صريح بعد التخلي عن عمر مرموش إلى توتنهام، ليبقى النرويجي هو اللاعب الوحيد بهذا المركز في البطولات القارية والمحلية.

    ماذا لو غاب للإصابة أو الإيقاف على المستوى المحلي أو دوري أبطال أوروبا؟ سيضطر ماريسكا إلى الدفع بأحد أسلحته الهجومية من الأجنحة كمهاجم صريح أو وهمي، ولكن هل يقترب حتى من تأثير هالاند؟ بالتأكيد لا، وهذا ما قد يهدد موسم الفريق بأكمله!

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