لا تحوّلوا إرلينج هالاند إلى "إله لا يمس" في النرويج.. ومباراة ويلز تزيد مخاوف قضية مانشستر سيتي!

"أين ذهب إرلينج هالاند؟!"؛ هكذا أخذت أردد وأنا أتابع مباراة منتخب النروج الأول لكرة القدم ضد نظيره الويلزي، مساء يوم الخميس.

نعم.. هالاند تواجد فوق أرضية المستطيل الأخضر، طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ ولكنه ربما حضر بجسده فقط لا غير، وغاب بذهنه وتأثيره المعهود.

ونظرًا لذلك؛ وجدنا منتخب النرويج يسقط (1-2) ضد ويلز، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الرابعة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم النرويجيون أولًا، عن طريق أوسكار بوب في الدقيقة 11؛ قبل أن يرد منتخب ويلز بثنائية متتالية بعد ذلك، بواسطة دانييل جيمس ونيكو ويليامس في الدقيقتين 38 و48.

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب ويلز أول 3 نقاط؛ محتلًا بهم "المركز الرابع" في المجموعة، وبفارق الأهداف فقط عن النرويج "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إرلينج هالاند ضد ويلز..