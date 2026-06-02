Goal.com
مباشرالتذاكر
Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle و علي رفعت

إرث كريستيانو رونالدو في كأس العالم: احتياجه للبطولة صار أكبر من أي وقت مضى.. والدموع تنتظر في نهاية الطريق!

التحليل الفني
البرتغال
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
فقرات ومقالات

بدأت الدموع تنهمر على خدي كريستيانو رونالدو فور انطلاق صافرة نهاية المباراة في استاد الثمامة بالدوحة ليلة 10 ديسمبر 2022. كان المهاجم مستاءً للغاية من خسارة البرتغال المفاجئة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم، لدرجة أنه لم يستطع حتى أن يوجه التحية لمشجعي فريقه. كان الألم شديدًا للغاية. شديدًا لدرجة أنه لم يتمكن من التعبير عن حزنه بشكل لائق حتى اليوم التالي - وحتى ذلك الحين، لم يفعل ذلك إلا من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب على إنستجرام: "كان الفوز بكأس العالم مع البرتغال أكبر وأطمح حلم في مسيرتي". "خلال مشاركتي الخمس في بطولات كأس العالم على مدار 16 عامًا، حيث لعبت دائمًا إلى جانب لاعبين عظماء وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت كل ما في وسعي.

"لقد بذلت كل ما لدي على أرض الملعب. لن أتراجع أبدًا عن أي معركة ولم أتخلّ أبدًا عن هذا الحلم. للأسف، انتهى هذا الحلم أمس". إلا أن الأمر لم ينتهِ.

على الرغم من بلوغه 41 عامًا في يناير، تم اختيار رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال لبطولة كأس العالم 2026، وقد تكون فرصته الأخيرة في تحقيق المجد هي الأفضل له حتى الآن...


  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    نهاية حزينة

    كان رونالدو قد وصل إلى قطر واثقاً من نفسه كعادته، ليس فقط في إسكات منتقديه بعد النهاية الفوضوية والمخزية لفترته الثانية مع مانشستر يونايتد، بل أيضاً في الفوز باللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه بعد.

    ومع ذلك، غادر بطريقة تشبه إلى حد كبير رحيله عن أولد ترافورد، حيث تلطخت سمعته بسبب مظاهر الغضب العلنية والتقارير التي أفادت بأنه هدد سراً بمغادرة معسكر البرتغال بعد استبعاده من مباراة دور الـ16 ضد سويسرا - التي فاز فيها فريق فرناندو سانتوش بنتيجة 6-1 بفضل ثلاثية من بديل رونالدو، جونزالو راموس.

    وكتب رونالدو في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي: "أريد فقط أن يعلم الجميع أنه قيل الكثير، وكتب الكثير، وتكهن الكثيرون، لكن تفانيّ تجاه البرتغال لم يتزعزع أبداً ولو للحظة واحدة". "كنت دائماً مجرد لاعب آخر يقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبداً لزملائي في الفريق وبلدي".

    وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لأقوله. شكراً يا البرتغال. شكراً يا قطر. كان الحلم جميلاً طوال فترة استمراره... الآن، علينا أن نجعل الوقت مستشاراً جيداً ونسمح للجميع باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة".

    من جانبه، خلص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى أن هذه هي "اللحظة المناسبة لبدء دورة جديدة" مع مدرب جديد - لكن لن يكون هناك قائد جديد.

    عندما تم تعيين روبرتو مارتينيز خلفاً لسانتوش في 9 يناير 2023، أتيحت له فرصة رائعة لبناء فريق شاب مثير حول مجموعة كبيرة من النجوم الصاعدين في البرتغال. لكنه لم يغتنمها.

    في أول خطوة مهمة له كمدرب للمنتخب البرتغالي، اختار مارتينيز بدلاً من ذلك السفر إلى السعودية لإقناع رونالدو بقيادة البرتغال نحو - وإلى - يورو 2024. وقد ثبت أن هذا القرار كان كارثياً كما كان متوقعاً.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    الانهيار

    سجل رونالدو أهدافًا بسهولة خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية، لكنه لم ينجح في هز الشباك ولو مرة واحدة في ألمانيا - على الرغم من أنه سدد عددًا من التسديدات يفوق أي لاعب ميداني آخر. والأسوأ من ذلك، أن محاولاته لكسر صيامه التهديفي أصبحت ذات نتائج عكسية بقدر ما كانت محرجة.

    كان من الواضح أن رونالدو بحاجة إلى إبعاده عن خط الهجوم، لكن مارتينيز الضعيف الإرادة رفض حتى استبعاد المهاجم المتعثر في المباراة الأخيرة للبرتغال في دور المجموعات، والتي لم تكن ذات أهمية، مما أعطى الأولوية فعلياً لإرضاء فرد على حساب مصلحة الفريق.

    ونتيجة لذلك، ازدادت الضغوط على القائد بعد مباراة أخرى لم يسجل فيها أي هدف في خسارة مذلة بنتيجة 2-0 أمام جورجيا - وأصبح الأمر في النهاية أكثر من أن يتحمله رونالدو بعد أن أضاع ركلة جزاء في مباراة دور الـ16 الحاسمة أمام سلوفينيا.

    في الشوط الأول من الوقت الإضافي في فرانكفورت، انهار أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كان مشهداً مذهلاً. كانت الدموع قد ذرفت في قطر، لكن بعد خروج البرتغال - وليس خلال إحدى مبارياتها.

    من الواضح أن ثقل التوقعات أصبح أكثر من اللازم بالنسبة للاعب الذي يُعرف بقدرته على حسم المباريات - ولم يكن من الصعب معرفة السبب. فقد أصبح الأسطورة الحية عبئاً. بعد سنوات قضاها في حمل زملائه ببطولة، أصبحوا الآن هم من يحملونه. وكان ذلك أكثر من اللازم بالنسبة للبرتغالي الفخور.

    لذلك، كان من الصعب ألا نشعر بقدر من التعاطف مع المهاجم المتعثر - تلاه إعجاب به لمجرد أنه تقدم لتسديد الركلة الأولى في ركلات الترجيح، ناهيك عن تحويلها إلى هدف.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    "المزيد من البرتغال، والقليل من رونالدو"

    لطالما كان مارتينيز بارعًا في التضليل، فهو مدرب يتحدث دائمًا بلغة رنانة، حتى بعد الأداء الضعيف، لذا كان من المحتم أن يركز في مؤتمره الصحفي بعد المباراة على شجاعة رونالدو الجديرة بالثناء، بدلًا من العرض المروع الذي سبقها — ودوره فيه.

    والأمر الأقل إثارة للدهشة هو أنه تمسك بخطته التكتيكية المعيبة بشكل صارخ في مباراة ربع النهائي ضد فرنسا، حيث لعب رونالدو في خط الهجوم.

    من الواضح أن تكرار نفس الشيء مراراً وتكراراً لم يؤدِ إلى نتيجة مختلفة، وخرجت البرتغال من البطولة بركلات الترجيح على يد منتخب فرنسا الذي كان أداءه سيئاً للغاية، بعد أن خرج نجمها الذي بذل جهداً كبيراً خالي الوفاض مرة أخرى. في تلك المرحلة، أصبحت حكمة الاستمرار مع كل من مارتينيز ورونالدو موضوع نقاش وطني. وكما ناشد أحد العناوين البارزة: "المزيد من البرتغال، والقليل من رونالدو!"

    حتى خلال سلسلة النتائج الرائعة التي حققتها "المنتخب البرتغالي" في دوري الأمم 2024-2025، كانت هناك شائعات بأن الرئيس المنتخب حديثًا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينكا، كان يميل إلى إقالة مارتينيز بعد نهائيات ألمانيا واستبداله بجوزيه مورينيو.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    "رقم قياسي مذهل"

    لم يكن من المستغرب أن ينزعج رونالدو من التكهنات المستمرة حول مارتينيز، الذي كان مسؤولاً فعلياً عن إطالة أمد مسيرته الدولية.

    وقال قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا: "إن التشكيك في شخص لديه سجل رائع مع البرتغال يربكني". "كان هناك بعض عدم الاحترام في هذا الصدد. كما أن الحديث عن مدربين آخرين لا معنى له. لقد قام المدرب بعمل استثنائي".

    "حتى عندما تفوز، يكون هناك هذا الجدل، لكنه جزء من الببغاوات التي تجلس في بيوتها وتبدي رأيها. ما نود قوله هو أننا سعداء جدًا بالعمل الذي قام به المدرب، لأنه جاء من جنسية مختلفة، ويتحدث لغتنا، ويغني نشيدنا الوطني بشغف أراه، وهذا ما أقدره أكثر من أي شيء. الباقي لا يهم على الإطلاق.

    "النتائج إيجابية للغاية، بغض النظر عما إذا فزنا أم لا. سيكون هناك دائمًا جدل، لكن بالنسبة لي، هذا لا معنى له على الإطلاق."

    بعد أن دافع رونالدو عن مارتينيز خارج الملعب، أنقذه بعد ذلك داخل الملعب.

    سجل هدف الفوز في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا قبل أن يسجل مرة أخرى في المباراة الحاسمة ضد إسبانيا، التي فازت بها البرتغال بركلات الترجيح. في الأساس، كان مارتينيز قد خاطر بوظيفته (وما تبقى من سمعته) من أجل رونالدو - وقد آتت هذه المجازفة ثمارها متأخرة.

    ومع ذلك، لم تختف الشكوك حول مدى حكمة الاستمرار في الاعتماد على رونالدو.

  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    انخفاض القدرة على الحركة

    يقول مارتينيز إنه لا يرى «أي مؤشرات على تراجع مستوى رونالدو منذ انتقاله إلى السعودية» - لكن هذا يغفل جوهر الموضوع.

    فقد بدأت القوى الخارقة للنجم في التراجع قبل وقت طويل من انضمامه إلى النصر في يناير 2023 - وهذا ليس انتقاداً. فقد أبلى رونالدو بلاءً حسناً في مقاومة الزمن حتى بلغ الثلاثينيات من عمره، ومجرد حقيقة أنه يستعد حالياً لخوض نهائيات كأس العالم السادسة له هي دليل على التزامه الذي لا مثيل له بمهنته.

    في الواقع، من الصعب التفكير في لاعب يبذل جهدًا أكبر خارج الملعب. المشكلة الآن، بالطبع، هي أن رونالدو لم يعد قادرًا على العمل بجدية كبيرة داخل الملعب.

    لا يوجد الكثير من المهاجمين الذين يلعبون على أعلى مستوى هذه الأيام ولا يضغطون على الإطلاق، مما يجعل رونالدو حالة شاذة في كرة القدم الحديثة، وهناك حجة وجيهة للغاية مفادها أن البرتغال ستكون في وضع أفضل إذا كان لديها مهاجم أكثر حركة يقود الهجوم.

    ولم يكن من قبيل المصادفة أن تقدم منتخب البرتغال أفضل أداء له في تصفيات كأس العالم مع لعب راموس مرة أخرى في الهجوم في الفوز الساحق 9-1 على أرمينيا، الذي غاب عنه رونالدو بسبب الإيقاف.

    وبالطبع، تشير طبيعة إيقاف رونالدو أيضًا إلى مشكلة محتملة أخرى في أمريكا الشمالية.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    نوبات الغضب

    ربما يكون رونالدو فائزًا متسلسلًا لأنه يكره الخسارة بشدة. ومع ذلك، فبينما كان دائمًا عرضة لنوبات الغضب، أصبح أكثر عصبية مع تقدمه في السن.

    كما كان هناك الكثير من نوبات الغضب خلال مسيرته التي استمرت ثلاث سنوات ونصف في سعيه وراء لقب كبير مع نادي النصر. في وقت سابق من هذا العام، قام حتى بالإضراب لأنه اعتقد أن دوري روشن السعودي للمحترفين يتآمر ضد ناديه بحسب تقارير عديدة، مما عزز الانطباع بأن رونالدو لا يزال غير قادر على التعامل مع الأمور عندما لا تسير الأمور كما يشاء - وهذا يجب أن يكون مصدر قلق لمشجعي البرتغال مع اقتراب كأس العالم.

    تذكروا أن قائد المنتخب البرتغالي لا ينبغي أن يكون متاحاً حتى لمباريات المجموعة الافتتاحية للبلاد، بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة لاعتدائه بلا مبرر على دارا أوشيا في خسارة التصفيات أمام أيرلندا في نوفمبر الماضي.

    ومع ذلك، اتخذت الفيفا قراراً استثنائياً بتعليق المباراة الثانية والثالثة من عقوبة الإيقاف المكونة عادةً من ثلاث مباريات، مما يعني أنه سيكون جاهزاً لمواجهة كل من الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، مما يمنح رونالدو فرصة رائعة لبدء مشاركته الأخيرة في النهائيات بتسجيل أهداف كثيرة.

    ومع ذلك، لا يمكن التخلص من الشك في أن يأخذ يأس رونالدو منحىً سلبياً عندما تصبح الأمور صعبة حتماً في مرحلة خروج المغلوب.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    الرقصة الأخيرة

    على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام الكبير برونالدو، فإنه بلا شك يضع نفسه تحت ضغط أكبر من أي شخص آخر. إنه مثالي إلى أقصى حد، ولا يرضيه سوى الأفضل، مما يجعل الفوز أمراً حتمياً.

    على سبيل المثال، ربما كان انتقاله إلى الشرق الأوسط مدفوعًا بالمال في المقام الأول، لكن كان من الواضح مدى أهمية الفوز بدوري روشن السعودي هذا الموسم بالنسبة له، حيث بدأت الدموع تنهمر مرة أخرى قبل نهاية مباراة الشهر الماضي مع ضمك - إلا أن السبب هذه المرة كان سعادته الشديدة، وربما أيضًا ارتياحه، لكونه قد ضمن اللقب فعليًا بهدفه الثاني في المباراة.

    في هذا السياق، من الصعب في الواقع المبالغة في تقدير أهمية كأس العالم القادمة لرونالدو، لأنها بالفعل رقصته الأخيرة على أكبر مسرح على الإطلاق. على الرغم من الشائعات التي تقول إنه يريد اللعب في البطولة القادمة عام 2030 إلى جانب ابنه، كريستيانو جونيور، فإنه ببساطة لن يحصل على فرصة أخرى لترك بصمة لا تمحى في أرقى بطولة في كرة القدم.

    رونالدو هو بلا شك أحد أفضل لاعبي كرة القدم في كل العصور، لكن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لم يشارك سوى في نصف نهائي واحد ولم يسجل أي هدف في مرحلة خروج المغلوب. ولهذا السبب بالذات، فإن إرثه في كأس العالم على المحك في أمريكا الشمالية، مما يعني أن العبء على عاتقه سيكون أثقل من أي وقت مضى.

    لكن الجانب الإيجابي هو أن هذا العبء سيخف بشكل كبير بفضل من حوله - لأنه على الرغم من أننا قد نشهد أضعف نسخة من رونالدو على الإطلاق، إلا أنه جزء من أقوى تشكيلة في تاريخ المنتخب البرتغالي.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    نهاية خيالية؟

    بفضل فيتينيا وجواو نيفيش وبرونو فرنانديش، تمتلك البرتغال أفضل ثلاثي خط وسط في عالم كرة القدم، في حين يحظى الحارس الموثوق ديوجو كوستا بحماية خط دفاع متميز يقوده روبن دياش لاعب مانشستر سيتي، ويضم اللاعب الرائع نونو مينديش في مركز الظهير الأيسر.

    مع وجود برناردو سيلفا، لا يوجد نقص في الخبرة أو الجودة في الهجوم أيضًا، حتى لو كانت هناك شكوك مستمرة حول قدرة لاعبين مثل جواو فيليكس ورافائيل لياو على تحقيق كامل إمكاناتهم.

    ومع ذلك، لا يزال الكثير يعتمد على رونالدو. لقد تم اختياره لأنه لا يزال يسجل الأهداف في مباريات التصفيات ومباريات دوري الأمم ومباريات الدوري السعودي للمحترفين - وهذا ليس بالأمر الهين. لكن التحدي الذي يواجهه هو إثبات أنه لا يزال قادراً على المنافسة على أعلى المستويات في سن 41 عاماً.

    من الضروري أيضًا أن يحافظ على رباطة جأشه، وليس فقط أمام المرمى. تحتاج البرتغال حقًا إلى أن يسيطر رونالدو على عواطفه عندما تزداد الضغوط مرة أخرى في الأدوار الإقصائية، ولن يكون ذلك سهلاً بالنظر إلى مدى توتره الشديد خلال السنوات الأربع الماضية.

    وبالطبع، فإن حقيقة أنه يرغب بشدة في الفوز بكأس العالم ليست بالضرورة أمراً سيئاً. فقد كانت طموحاته وتصميمه منذ فترة طويلة مصدر إلهام لزملائه في الفريق الذين يتحدون في رغبتهم في "الفوز بكأس العالم مع رونالدو، ومن أجل رونالدو"، كما قال فيتينيا، وهم يُصنفون بحق ضمن المرشحين للفوز باللقب.

    ما إذا كان من الجيد أم لا أن يولي فريق ما أهمية كبيرة جدًا لفرد واحد هو أمر قابل للنقاش - ولكنه مفهوم تمامًا. لقد كان رونالدو أكثر بكثير من مجرد لاعب عظيم للبرتغال؛ فقد أصبح منذ فترة طويلة رمزًا للمنتخب البرتغالي. كما أنه مر بالكثير من الصعوبات للوصول إلى هذه المرحلة.

    لقد دفع جسده وعقله إلى أقصى الحدود خلال السنوات الأربع الماضية سعياً وراء نهاية خيالية، لذا، في حين أنه من المستحيل القول إن كانت تضحياته ستؤتي ثمارها، هناك شيء واحد واضح: بغض النظر عن كيفية انتهاء حلم رونالدو، ستكون هناك دموع.

المباريات الودية
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
تشيلي crest
تشيلي
تشيلي