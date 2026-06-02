إرث كريستيانو رونالدو في كأس العالم: احتياجه للبطولة صار أكبر من أي وقت مضى.. والدموع تنتظر في نهاية الطريق!

بفضل فيتينيا وجواو نيفيش وبرونو فرنانديش، تمتلك البرتغال أفضل ثلاثي خط وسط في عالم كرة القدم، في حين يحظى الحارس الموثوق ديوجو كوستا بحماية خط دفاع متميز يقوده روبن دياش لاعب مانشستر سيتي، ويضم اللاعب الرائع نونو مينديش في مركز الظهير الأيسر.
مع وجود برناردو سيلفا، لا يوجد نقص في الخبرة أو الجودة في الهجوم أيضًا، حتى لو كانت هناك شكوك مستمرة حول قدرة لاعبين مثل جواو فيليكس ورافائيل لياو على تحقيق كامل إمكاناتهم.
ومع ذلك، لا يزال الكثير يعتمد على رونالدو. لقد تم اختياره لأنه لا يزال يسجل الأهداف في مباريات التصفيات ومباريات دوري الأمم ومباريات الدوري السعودي للمحترفين - وهذا ليس بالأمر الهين. لكن التحدي الذي يواجهه هو إثبات أنه لا يزال قادراً على المنافسة على أعلى المستويات في سن 41 عاماً.
من الضروري أيضًا أن يحافظ على رباطة جأشه، وليس فقط أمام المرمى. تحتاج البرتغال حقًا إلى أن يسيطر رونالدو على عواطفه عندما تزداد الضغوط مرة أخرى في الأدوار الإقصائية، ولن يكون ذلك سهلاً بالنظر إلى مدى توتره الشديد خلال السنوات الأربع الماضية.
وبالطبع، فإن حقيقة أنه يرغب بشدة في الفوز بكأس العالم ليست بالضرورة أمراً سيئاً. فقد كانت طموحاته وتصميمه منذ فترة طويلة مصدر إلهام لزملائه في الفريق الذين يتحدون في رغبتهم في "الفوز بكأس العالم مع رونالدو، ومن أجل رونالدو"، كما قال فيتينيا، وهم يُصنفون بحق ضمن المرشحين للفوز باللقب.
ما إذا كان من الجيد أم لا أن يولي فريق ما أهمية كبيرة جدًا لفرد واحد هو أمر قابل للنقاش - ولكنه مفهوم تمامًا. لقد كان رونالدو أكثر بكثير من مجرد لاعب عظيم للبرتغال؛ فقد أصبح منذ فترة طويلة رمزًا للمنتخب البرتغالي. كما أنه مر بالكثير من الصعوبات للوصول إلى هذه المرحلة.
لقد دفع جسده وعقله إلى أقصى الحدود خلال السنوات الأربع الماضية سعياً وراء نهاية خيالية، لذا، في حين أنه من المستحيل القول إن كانت تضحياته ستؤتي ثمارها، هناك شيء واحد واضح: بغض النظر عن كيفية انتهاء حلم رونالدو، ستكون هناك دموع.