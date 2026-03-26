على هامش لقاء إعلامي مع قناة «ماجنتا تي في»، التي سيشارك فيها مهاجم فريق فانكوفر وايتكابس بصفته خبيرًا لتغطية البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سُئل مولر عن احتمالية عودته إلى منتخب ألمانيا.
"إذن فهو مجنون": توماس مولر يمزح بشأن اتصال محتمل من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان
"نعم، صفر"، كان هذا الرد الواضح للاعب البالغ من العمر 36 عامًا. ثم أضاف بلمحة من الفكاهة: "حسنًا، إذا اتصل بي (مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان؛ ملاحظة المحرر)، فهذا يعني أنه مجنون. عندها سيكون لديه مشكلة حقيقية. لا يمكنه الاتصال بي على الإطلاق. كم عدد اللاعبين الذين سيتغيبون عن التشكيلة؟ حوالي 15 مهاجمًا؟"
أنهى مولر مسيرته مع المنتخب الألماني عقب الخروج من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضه أمام إسبانيا. وقد خاض إجمالاً 131 مباراة مع المنتخب الألماني (المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة)، وسجل خلالها 45 هدفاً وصنع 41 تمريرة حاسمة. وكان أكبر إنجازاته هو الفوز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.
على مستوى الأندية، لعب مولر لمدة 25 عامًا بين عامي 2000 و2025 مع نادي بايرن ميونيخ، قبل أن ينتهي عقده مع البطل الألماني في الصيف الماضي وينتقل إلى فريق فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). هناك، خسر لقب البطولة بفارق ضئيل في موسمه الأول.
توماس مولر يتحدث عن العودة إلى بايرن ميونيخ: "إذا كان الباب مفتوحًا قليلاً..."
في حين أن العودة إلى المنتخب الوطني لم تعد واردة بالنسبة لمولر، يبدو أن العودة مستقبلًا إلى شارع زابينر لتولي منصب إداري هناك أمرٌ ممكن.
ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، قال: "أنا لا أستبعد أي شيء. سأترك الأمور تأتي إليّ. إذا كانت هناك باب مفتوح قليلاً في حياتي وأردت الدخول منه، فقد تمكنت دائماً من ذلك. إذا أردت ذلك ولديّ القدرة على فتح الباب، فلا داعي لأن يكون مفتوحاً على مصراعيه، وربما أتمكن من المرور من خلاله على أي حال".
في كأس العالم 2026، التي سيغطيها مولر بصفته خبيرًا إلى جانب يورغن كلوب وماتس هوملز لقناة Magenta TV، ستلتقي المنتخب الألماني في دور المجموعات مع كوراكاو والإكوادور وكوت ديفوار.
جدول مباريات المنتخب الألماني:
27 مارس، الساعة 20:45
سويسرا - ألمانيا
30 مارس، الساعة 20:45
ألمانيا - غانا
31 مايو، الساعة 20:45
ألمانيا - فنلندا
6 يونيو، الساعة 20:30
الولايات المتحدة الأمريكية - ألمانيا