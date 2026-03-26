"نعم، صفر"، كان هذا الرد الواضح للاعب البالغ من العمر 36 عامًا. ثم أضاف بلمحة من الفكاهة: "حسنًا، إذا اتصل بي (مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان؛ ملاحظة المحرر)، فهذا يعني أنه مجنون. عندها سيكون لديه مشكلة حقيقية. لا يمكنه الاتصال بي على الإطلاق. كم عدد اللاعبين الذين سيتغيبون عن التشكيلة؟ حوالي 15 مهاجمًا؟"

أنهى مولر مسيرته مع المنتخب الألماني عقب الخروج من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضه أمام إسبانيا. وقد خاض إجمالاً 131 مباراة مع المنتخب الألماني (المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة)، وسجل خلالها 45 هدفاً وصنع 41 تمريرة حاسمة. وكان أكبر إنجازاته هو الفوز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

على مستوى الأندية، لعب مولر لمدة 25 عامًا بين عامي 2000 و2025 مع نادي بايرن ميونيخ، قبل أن ينتهي عقده مع البطل الألماني في الصيف الماضي وينتقل إلى فريق فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). هناك، خسر لقب البطولة بفارق ضئيل في موسمه الأول.