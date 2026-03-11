Getty/GOAL
"إذا كان هذا هو أسلوب إدارة اللاعبين، فأنا مندهش" - انتقد إيغور تودور لتجاهله أنتونين كينسكي بعد استبدال الحارس في البداية المروعة ضد أتلتيكو مدريد
مغامرة الاختيار التي باءت بالفشل
عاش كينسكي كابوساً حقيقياً عندما تقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في غضون 14 دقيقة و59 ثانية فقط، وهو أسرع وقت سجل فيه فريق ثلاثة أهداف في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وفقاً لـ Opta. عازماً على وقف النزيف، اتخذ تودور قراراً قاسياً باستبدال كينسكي بعد 17 دقيقة فقط. شوهد الحارس الشاب، الذي ارتكب خطأين فادحين، بما في ذلك إخفاقه في تمريرة خلفية روتينية، وهو يغادر الملعب متجهًا مباشرة إلى النفق. أثارت طبيعة الاستبدال الباردة، حيث لم يبد تودور أي تعاطف مع الشاب المضطرب على خط التماس، جدلاً حول مهارات المدرب في إدارة اللاعبين خلال مثل هذه اللحظة الحساسة في مسيرة مهنية ناشئة.
هارت "مذهول" من "برودة" تودور
حارس مرمى مانشستر سيتي السابق جو هارت، الذي لعب لفترة قصيرة مع توتنهام في وقت لاحق من مسيرته، غضب بشدة بعد أن لاحظ رد فعل المدير الفني المؤقت لتوتنهام "البارد" بعد استبداله.
"الملعب بأكمله يشعر بالأسف تجاهه. يمر بجانب تودور - ولا يلتفت إليه حتى. إذا كان هذا هو أسلوب إدارة اللاعبين، فأنا مندهش. يقف هناك ويتظاهر بأن شيئًا لم يحدث"، قال هارت بغضب على قناة TNT Sports. "أنا حزين للغاية من أجل هذا الشاب، حزين للغاية. فريق توتنهام في حالة فوضى تامة في الوقت الحالي". ثم أضاف ستيف ماكمانامان، الجناح السابق لليفربول وزميله في TNT: "هذا أبرد ما يمكن أن يكون".
تودور يدافع عن التغيير "الضروري"
بعد الهزيمة النهائية بنتيجة 5-2، حاول تيودور تبرير التغيير المبكر باعتباره إجراءً وقائياً، قائلاً: "أنا أدرب منذ 15 عاماً ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري القيام بذلك، لحماية اللاعب والفريق. كانت حالة غير معقولة. قبل المباراة كان هذا هو الخيار الصحيح، في الوضع الذي نحن فيه، الضغط على فيكاريو. توني [كينسكي] حارس مرمى جيد".
كابوس مدريد يضاعف من معاناة الفريق المحلية
الإذلال الذي تعرض له توتنهام في مدريد يترك أمامه مهمة صعبة تتمثل في إعادة بناء ثقة كينسكي المتهالكة، لكن الأزمة تتجاوز حدود أوروبا. فجماهير النادي الغاضبة تطالب الآن بإقالة تيودور، المدرب المؤقت الذي فشل في وقف الانهيار المقلق للنادي. ويحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. وبعد خسارته لأربع مباريات متتالية في جميع المسابقات، لم يتمكن المدرب الكرواتي من تحقيق أي زخم. مع تهديد حقيقي بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية وفشل مغامرته في دوري أبطال أوروبا بشكل كارثي، يبدو أن فترة عمله القصيرة في شمال لندن تقترب بسرعة من نهايتها.
