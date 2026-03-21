"إذا كان دييغو مارادونا هو الله، فإن سكوت ماكتوميناي هو المسيح!" - نجل أسطورة الأرجنتين يشيد ببطل اسكتلندا ويصفه بأنه ثاني أعظم لاعب في تاريخ نابولي
ماكتوميناي لا يزال بطل نابولي
يواصل ماكتوميناي تألقه مع نابولي بعد موسمه الأول المذهل الذي توج فيه النادي بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى. سجل اللاعب الدولي الاسكتلندي 11 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات، كما سجل هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها فريقه على كالياري 1-0 يوم الجمعة. جعلت هذه النتيجة المدرب أنطونيو كونتي يؤمن مرة أخرى بقدرة فريقه على احتلال صدارة الترتيب مجدداً، حيث قلص الفارق مع المتصدر إنتر إلى ست نقاط. يمتلك النيرازوري مباراة مؤجلة على منافسيه على اللقب، ويمكنه توسيع الفارق مرة أخرى يوم الأحد في مواجهة فيورنتينا.
مارادونا الابن يقول: «ماكتوميناي هو يسوع»
وقد حظيت العروض الرائعة التي قدمها ماكتوميناي في إيطاليا بالكثير من الثناء. وأبدى المشجعون حبهم للنجم السابق في مانشستر يونايتد من خلال تخصيص مكان مخصص له في قلب المدينة التاريخي. كما يظهر أسطورة النادي دييجو مارادونا في جداريات منتشرة في أنحاء نابولي، وقد أشاد نجل الأسطورة الأرجنتينية الآن بلاعب خط وسط منتخب اسكتلندا. وقال لـ "تيليفوميرو": "بعد والدي، ماكتوميناي هو اللاعب الأكثر تأثيراً في تاريخ نابولي. في نابولي، كان لدينا الله؛ وبالنسبة لي، ماكتوميناي هو يسوع. إنه لاعب أساسي".
ماكتوميناي «أكثر اكتمالاً» في نابولي
أكد كونتي أن ماكتوميناي أصبح لاعبًا أكثر اكتمالاً في إيطاليا بعد مغادرته مانشستر يونايتد. وقال المدرب الإيطالي: "إنه يشعر بأنه أكثر اكتمالاً وخبرة، وقد وصل إلى مرحلة حاسمة في مسيرته حيث يتعين عليه تحديد مساره. لم يسبق له أن لعب دورًا أساسيًا في مانشستر يونايتد، بينما منحناه هذا الدور هنا. لقد عمل بجد وأصبح الآن لاعبًا متكاملًا. وقد استفاد الفريق بأكمله من تطوره".
كشف ماكتوميناي أيضًا عن كيفية تحسنه من خلال اللعب في الدوري الإيطالي. وشرح قائلاً: "في نابولي، نضجت من الناحيتين التكتيكية والبدنية. من الناحية التكتيكية، تختلف إيطاليا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عليّ التكيف والتعلم بسرعة كبيرة كيفية اللعب، والحركات التي يجب القيام بها، وكيفية تحرير نفسي، وكيفية تشكيل مشكلة في منطقة الخصم، وكذلك كيفية الدفاع. كانت تجربة تعليمية رائعة واستمتعت بكل دقيقة منها".
هل سيبقى ماكتوميناي في نابولي؟
أدى المستوى الرائع الذي يقدمه ماكتوميناي إلى تزايد التكهنات حول احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يأمل المدير الرياضي لنادي نابولي، جيوفاني مانا، في الاحتفاظ بنجم خط الوسط. وقال لـ DAZN قبل الفوز على كالياري: «لا يزال أمام سكوت عامان في عقده؛ وتربطنا به وبوكلائه علاقة صحية وشفافة للغاية. لقد أعرب عن رغبته في البقاء في نابولي؛ ونحن نناقش الأمر، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا – فهذا ليس الوقت المناسب لتحويل الأمر إلى ضجة إعلامية. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا؛ ونحن نعلم ذلك ونقدر قيمته".
