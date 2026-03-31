Getty
ترجمه
"إذا كانوا يعرفون كيف يصلون، فمن الأفضل لهم أن يفعلوا ذلك!" - لامين يامال يترك رونالد أراوخو وأوروجواي يتطلعان إلى تدخل إلهي قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم!
يامال يسعى للفوز بلقب كأس العالم وجائزة الكرة الذهبية
يواصل يامال تألقه على مستوى الأندية مع برشلونة، عملاق الدوري الإسباني. وقد تجاوز حاجز العشرين هدفاً هذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته المزدهرة. ولا يزال هناك أمل في المزيد من هذا المهاجم الذي لا يتجاوز عمره 18 عاماً.
لقد تخطى كل العقبات التي واجهته حتى الآن، بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن 15 عامًا، وهو بالفعل حامل لقب الدوري الإسباني وبطل أوروبا مع منتخب بلاده. وهو على وشك السعي وراء لقب عالمي، بينما يفرض نفسه بقوة في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.
سيكون ليامال دور قيادي مع "لا روخا" في سعيها لاستعادة اللقب الذي فازت به سابقاً في عام 2010. يتوقع الكثيرون أن تصل إسبانيا إلى النهائي في أمريكا الشمالية، حيث يدفع وجود ليامال الكثيرين إلى تأييد فريق لويس دي لا فوينتي.
أوروغواي من بين الفرق التي تأمل في إفساد خطط إسبانيا، حيث تستعد لمواجهة تشكيلة مليئة بالنجوم في مباراتها الأخيرة بالمجموعة H في زابوبان، المكسيك، يوم 26 يونيو.
- Getty
نصيحة أراوخو للتعامل مع زميله في برشلونة يامال
سيواجه مدافع برشلونة أراوخو بعض الوجوه المألوفة في تلك المباراة، حيث قال قلب الدفاع البالغ من العمر 27 عامًا لقناة AUF TV، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الصعب إيقاف يامال، وعن النصيحة التي سيقدمها لزملائه المكلفين بهذه المهمة: «نعم، سيفعل نفس الشيء الذي يفعله على أرض الملعب، فهو يظهر ذلك في التدريبات يوميًا.
[سأقول لهم] إذا كانوا يعرفون كيف يصلون، فمن الأفضل لهم أن يفعلوا ذلك! لدينا لاعبون رائعون أيضًا يمكننا ربما توزيعهم وعدم اللعب 1 ضد 1 لأنه لاعب حاسم للغاية. لدينا الأدوات اللازمة لمحاولة التصدي له".
وأضاف أراوخو: "قبل مباراة إسبانيا، مزحت مع زملائي في برشلونة، قائلاً لهم ألا يسترخوا وإلا سنهزمكم. لكن بخلاف المزاح، إنهم منافس عظيم. لديهم لاعبون رائعون، وهم فريق صعب للغاية [للتغلب عليه]. لكن لدينا فريق رائع أيضاً، لذا ستكون مباراة جميلة."
يامال الذي يشبه ميسي يقدم أداءً رائعاً تحت الضغط
يمكن أن يتوقع يامال معاملة قاسية عندما يواجه أراوخو، حيث ستُوضع الصداقة جانباً، لكن هناك الكثير من الاحترام بين الثنائي. وقد أعجب أراوخو بكيفية تعامل زميله الشاب في النادي مع الضغوط التي لا تزال تقع على عاتقه.
وقد سبق لأراوجو أن تحدث عن تألق يامال تحت أضواء الكشافات الساطعة، في الوقت الذي يستمر فيه مقارنته باللاعب السابق رقم 10 في برشلونة ليونيل ميسي: "لامين محترف للغاية، ويتدرب جيدًا، وما يفعله في المباريات يفعله في التدريبات. إنه يركض ويسجل الأهداف. هناك الكثير من النقاشات خارج الملعب، لكن الأهم هو ما يفعله على أرض الملعب، وما يفعله عندما يتدرب أو يلعب.
"وأنا لا أراه سيئاً؛ بل على العكس، أراه في حالة ممتازة، وأراه محترفاً للغاية. إنه شاب ويواجه ضغطاً كبيراً لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا من الطبيعي أن يحدث ذلك".
- Getty Images Sport
يظل يامال رمزاً للنادي والمنتخب الوطني
وقد واجه يامال بعض التساؤلات حول سلوكه، حيث تم تحذيره من الانجراف وراء الضجة الإعلامية المحيطة به، لكنه يواصل تقديم أداءً استثنائياً. ويأمل في الحفاظ على هذا المستوى في كأس العالم هذا الصيف، في حين يستعد أراوخو وزملاؤه لمواجهة أصعب الاختبارات.