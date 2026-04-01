كانت المباراة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وريال مدريد موضوعًا للنقاش خلال فترة توقف المباريات الدولية داخل المنتخب الفرنسي أيضًا - بما في ذلك تصريح قوي موجه إلى نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسي.
"إذا اضطررت إلى التغلب عليك، فسأفعل ذلك": نجم ريال مدريد يضع صداقته مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ جانباً في دوري أبطال أوروبا
وكشف مواطنه إدواردو كامافينغا ضاحكًا في مقابلة مع ESPN عما هدد به نجم بايرن: "قلت لصديقي أوليسي: 'نحن أصدقاء الآن، لكن بعد أسبوعين، إذا اضطررت لقتلك، فسأفعل ذلك'".
وعندما سُئل عن كيفية السيطرة على الهجوم البافاري بقيادة أوليسي والمهاجم البارز هاري كين، أجاب كامافينغا: "علينا أن نلعب كالمعتاد. إذا اضطررت إلى ركلهم، فسأركلهم. الأمر هو: إما هم أو أنا – وأنا لا أريد أن أخسر."
- Getty Images Sport
سامي خضيرة يشيد بميكايل أوليسي
وإذا ما شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في المباراة ضد ميونيخ، فمن المرجح أن يواجه جناح بايرن الأيمن أوليسي. فهو يلعب مع «البلانكوس» إما في وسط الملعب أو في الجانب الأيسر من خط الدفاع، مما يعني أنه سيواجه تحديًا كبيرًا. فأوليسي في أفضل حالاته: فقد سجل 16 هدفًا وصنع 27 تمريرة حاسمة في 39 مباراة رسمية هذا الموسم.
كما أعجب به سامي خضيرة، لاعب ريال مدريد السابق، بشدة. وقال بطل العالم لعام 2014 في مجلة "سبورت بيلد": "يضم بايرن ميونيخ في صفوفه مايكل أوليسي، الذي يُعتبر على الأرجح أفضل جناح في العالم حالياً".
ويعتبر التكهنات بأن ريال مدريد قد يضع عينه على اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أمراً منطقياً بالنسبة له: "سيكون من المفاجئ جداً إذا لم يدرس ريال مدريد مسألة أوليسي بجدية. أوليسي يتناسب مع فلسفة النادي. لا يريد ريال مدريد إنفاق أموال طائلة على نجوم كبار في نهاية مسيرتهم، بل الاستثمار في لاعبين قابلين للتطور، الذين لا يزال أمامهم ما لا يقل عن ست إلى ثماني سنوات من المسيرة الكروية.
لذلك، فإن الحزمة الكاملة للاعب كريستال بالاس السابق "ممتازة".
ستكون ظهور أوليسي المرتقب في البرنابيو مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا. وبعد ثمانية أيام، سيتحدد في ملعب أليانز أرينا أي من الفريقين المتنافسين على اللقب سيحجز تذكرة الدور نصف النهائي. وهناك ينتظر الفائز في المباراة بين بطل العام الماضي باريس سان جيرمان وليفربول.
مسيرة مايكل أوليس المهنية:
النادي الفترة نادي ريدينغ 2017 - 2021 كريستال بالاس 2021 - 2024 بايرن ميونيخ 2024 - حتى الآن