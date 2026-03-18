وأشار هاو إلى أن انعدام التركيز كان السبب الرئيسي وراء الهزيمة في كاتالونيا، حيث تأهل برشلونة بسهولة إلى ربع النهائي. وبعد التعادل 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك، شهدت مباراة الإياب مشاركة رافينها في ستة أهداف، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي ومارك برنال ولامين يامال وفيرمين لوبيز أهدافًا.

"الدفاع اليوم لم يكن بالمستوى الذي كان عليه قبل بضعة أيام في تشيلسي. بدءًا من الهدف الأول، حيث انزلق لاعبان، ثم استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة، ثم ربما كان الهدف الأهم هو ركلة الجزاء"، اعترف هاو.