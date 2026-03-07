AFP
إدي هاو يعترف بأن نيوكاسل استنفد طاقته أمام مانشستر سيتي بعد بداية مشرقة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي
هوي يشيد بالأبطال بعد الهزيمة
حجزت مانشستر سيتي مكانها في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزها الساحق 3-1 على نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك مساء السبت. على الرغم من البداية المشرقة للمضيفين، التي شهدت افتتاح هارفي بارنز للتسجيل في الدقيقة 18، إلا أن حامل اللقب رد بشكل حاسم.
عاد سافينهو بالتعادل لمانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول بقليل، مما مهد الطريق لأداء مهيمن في الشوط الثاني. قاد مرموش عودة الفريق، حيث وضع الزوار في المقدمة بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني قبل أن يضاعف رصيده في الدقيقة 65 ليحسم النتيجة ويضمن تأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية.
وفي تعليقه على الهزيمة، اعترف مدرب نيوكاسل هاو بأن فريقه لم يستطع الحفاظ على قوته الهجومية في بداية المباراة أمام حامل اللقب. وقال هاو في تصريحاته لشبكة TNT Sports بعد المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولعبنا بشكل رائع لمدة نصف ساعة. ربما حدث أمران، الأول أننا لم نستطع الحفاظ على قوتنا الهجومية، والثاني أن الفريق المنافس لعب بشكل جيد للغاية. علينا أن نقبل ذلك".
الخسائر المادية وجودة المدينة
بدا فريق ماغبايز قوياً في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن مع تقدم الشوط الأول، أصبح الفارق في الاحتفاظ بالكرة واضحاً. لاحظ هاو أن الضغوط البدنية التي فرضها فريق بيب جوارديولا على لاعبيه أثرت في النهاية على فريقه، الذي كافح لمواكبة وتيرة المباراة مع تقدم الشوط الثاني.
"شعرت أننا ربما استنفدنا طاقتنا، بالتأكيد في الشوط الثاني ولكن أيضًا في نهاية الشوط الأول. لا بد من الاعتراف بأنهم فريق جيد جدًا. كنا بحاجة إلى الكرة لمحاولة الضغط عليهم، لكننا لم نتمكن من الحصول عليها بما يكفي"، أوضح هاو، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي استحوذ على الكرة بنسبة 63%. "كان الجمهور رائعًا اليوم. لم يكن لديهم الكثير ليهتفوا به بعد تلك الفترة الأولى، لكنهم بقوا معنا وظلوا يهتفون في النهاية. سنحتاجهم في دوري أبطال أوروبا".
غوارديولا يشيد بالأداء التاريخي
بينما كان نيوكاسل يفكر فيما كان يمكن أن يكون، كان جوارديولا مليئًا بالثناء على أداء فريقه. المدرب الكتالوني، الذي يقترب من إكمال عقد من الزمن في مانشستر، أشار إلى أن هذه الفوز كان من بين أكثر الانتصارات إثارة للإعجاب التي شهدها في سانت جيمس بارك، حيث وصل إلى دور الثمانية في المسابقة للمرة التاسعة في عشر مواسم.
وقال جوارديولا: "في ليفركوزن، كان الفريق قوياً أيضاً، لكننا فزنا اليوم، لذا كان الأمر جيداً. كان قراراً جيداً، وعندما أخسر يكون قراراً سيئاً". "هذا أفضل أداء قدمناه في هذا الملعب منذ عقد من الزمن. هذه هي الثباتية، ولهذا أنا فخور".
كما أشاد بشكل خاص بنجومه الفرديين: "أنا سعيد من أجله لأنه تعرض لإصابة طويلة، ويحتاج إلى وقت ليقدم أفضل ما لديه. كان قائد الفريق اليوم وهو يستحق ذلك"، قال عن جون ستونز، قبل أن يضيف عن سافينهو: "يا له من جناح. في المواجهات الفردية، إنه خطير للغاية".
تريبير يتطلع إلى برشلونة
كيران تريبير ردد مشاعر مدربه بشأن تغير الزخم بعد نصف ساعة من بداية المباراة. اعترف المدافع المخضرم أنه بمجرد أن وجد سيتي إيقاعه، لم يكن هناك ما يمكن أن يفعله الفريق المضيف لوقف المد، خاصة بعد حملة محلية مرهقة اختبرت عمق تشكيلة نيوكاسل إلى أقصى حد.
"أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في أول 30 دقيقة. مانشستر سيتي فريق كبير وعلينا أن نتقبل الهزيمة اليوم. استعاد مانشستر سيتي هدفه وبفضل جودته العالية، حاولنا الضغط عليه ولكن لا توجد أعذار اليوم، فقد هزمنا الفريق الأفضل. علينا الآن التركيز على مباراة الثلاثاء. لطالما وقف المشجعون إلى جانبنا في السراء والضراء، وسيكونون متحمسين لمواجهة برشلونة. ستكون مباراة مهمة للغاية"، ختم تريبير.
