إدي هاو يشيد بـ"الرائع" نيوكاسل بعد أن تركت ركلة جزاء "خفيفة" في اللحظات الأخيرة لبرشلونة مباراة دوري أبطال أوروبا في موقف حرج
نيوكاسل يتعادل بعد ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة
بدا أن القصة ستكون أسطورية في تاينسايد عندما ظهر هارفي بارنز في العمق ليكسر التعادل قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي. لكن الفارق في المستوى الرفيع معروف بأنه ضئيل، وضغط برشلونة المستمر أدى في النهاية إلى خطأ فادح من دفاع نيوكاسل. تغيرت الأجواء في غمضة عين خلال الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. أظهر البديل داني أولمو خبرة اللاعب المخضرم عندما استدرج مالك ثياو إلى ارتكاب خطأ، الذي أرهق ساقه داخل المنطقة. لامين يامال، المراهق الذي يواصل تحدي سنه، تقدم لتسديد ركلة الجزاء بهدوء تام.
هوي يشيد بأداء "المغاربة" الرائع
في حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، أشاد هاو بلاعبيه قائلاً: "أعتقد أننا كنا رائعين، وقدمنا أداءً جيداً للغاية. حافظنا على الكثافة. اللحظة الأخيرة تضع ذلك في صورة سلبية، لكنه أحد أفضل أداءاتنا. أعتقد أننا كنا قادرين على التسجيل قبل أن نفعل ذلك. أظهرت المباراة أننا قادرون، لكننا نعلم أننا ربما نحتاج إلى بذل المزيد في ملعبهم. نحن قادرون على ذلك، لكننا سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا".
وفي تعليقه على ركلة الجزاء التي حصل عليها برشلونة، قال هاو: "أعتقد أنها كانت ركلة جزاء خفيفة، لكن مالك تسبب في الاحتكاك. كنا في تشكيلنا الصحيح، ولم يكن من المفترض أن نستقبل هذا الهدف. سنراجع الموقف، لكنني لا أريد أن يطغى ذلك على 93 دقيقة من الأداء الجيد الذي قدمناه قبل ذلك. مهمتي هي محاولة رفع معنويات اللاعبين. لسوء الحظ، اضطررنا إلى القيام بذلك عدة مرات هذا الموسم، لكن قوة شخصيتنا لا يجب أن تكون موضع شك أبدًا. سنكون جاهزين بحلول موعد المباراة التالية. نحن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، وقد أظهرنا ذلك اليوم".
بارنز يتأمل في الأجواء "الغريبة"
بارنز، الذي لعب دوراً رئيسياً في هجوم نيوكاسل طوال المباراة، كرر رأي مدربه بشأن الأداء. اعترف الجناح أن غرفة الملابس سادت عليها أجواء من خيبة الأمل نظراً لما حققوه من إحباط لموهبة برشلونة الهجومية العالمية المستوى خلال معظم المباراة في سانت جيمس بارك.
وقال بارنز لشبكة TNT Sports: "إنه شعور غريب بعض الشيء، فنحن في منتصف الطريق فقط، ولعبنا بشكل جيد للغاية الليلة، وأبقينا لاعبيهم الخطرين تحت السيطرة. تقدمنا بهدف جيد، لكن الطريقة التي انتهت بها المباراة صعبة التحمل، لكن علينا أن نتذكر أننا في منتصف الطريق فقط. لعبنا بشكل جيد للغاية في المباراة. كنا متفوقين في معظم أوقاتها. ستكون المباراة مختلفة في ملعبهم، لكننا نعرف ما يمكننا فعله ونعرف مدى جودة لعبنا عندما نكون في مستوانا".
كل شيء ممكن في مباراة الإياب
تعني هذه النتيجة أن برشلونة سيعود إلى كامب نو بصفته المرشح الأوفر حظاً، لكن نيوكاسل أثبت أنه ليس منافساً سهلاً. وفيما يتعلق بالمباراة الحاسمة، أضاف بارنز: "كم كان سيكون شعورًا رائعًا أن نذهب إلى هناك متقدمين 1-0، لكننا متعادلون في النتيجة وجميعنا مستعدون للعب. إنها مباراة واحدة خارج أرضنا حيث يمكننا إظهار ما نستطيع فعله. ستكون مباراة مثيرة بالنسبة لنا". سيركز نيوكاسل أولاً على مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي يوم السبت، على أن تقام مباراة الإياب مع برشلونة بعد أربعة أيام.
