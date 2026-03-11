إدي هاو يشيد بـ"الرائع" نيوكاسل بعد أن تركت ركلة جزاء "خفيفة" في اللحظات الأخيرة لبرشلونة مباراة دوري أبطال أوروبا في موقف حرج

في حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، أشاد هاو بلاعبيه قائلاً: "أعتقد أننا كنا رائعين، وقدمنا أداءً جيداً للغاية. حافظنا على الكثافة. اللحظة الأخيرة تضع ذلك في صورة سلبية، لكنه أحد أفضل أداءاتنا. أعتقد أننا كنا قادرين على التسجيل قبل أن نفعل ذلك. أظهرت المباراة أننا قادرون، لكننا نعلم أننا ربما نحتاج إلى بذل المزيد في ملعبهم. نحن قادرون على ذلك، لكننا سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا".

وفي تعليقه على ركلة الجزاء التي حصل عليها برشلونة، قال هاو: "أعتقد أنها كانت ركلة جزاء خفيفة، لكن مالك تسبب في الاحتكاك. كنا في تشكيلنا الصحيح، ولم يكن من المفترض أن نستقبل هذا الهدف. سنراجع الموقف، لكنني لا أريد أن يطغى ذلك على 93 دقيقة من الأداء الجيد الذي قدمناه قبل ذلك. مهمتي هي محاولة رفع معنويات اللاعبين. لسوء الحظ، اضطررنا إلى القيام بذلك عدة مرات هذا الموسم، لكن قوة شخصيتنا لا يجب أن تكون موضع شك أبدًا. سنكون جاهزين بحلول موعد المباراة التالية. نحن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، وقد أظهرنا ذلك اليوم".