إدي هاو يدافع عن نجم نيوكاسل أنتوني جوردون في مواجهة انتقادات واين روني وروي كين وآلان شيرر بشأن استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة برشلونة
كبار المحللين يركزون على مدى جاهزية جوردون
لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في التشكيلة الأساسية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك، بعد أن غاب عن حصة التدريب صباح الثلاثاء بسبب المرض. أثار هذا انتقادًا من آلان شيرر، الذي أشار إلى أن أهمية المباراة كان يجب أن تتغلب على أي إزعاج جسدي بسيط، حيث قال على قناة أمازون برايم: "أعلم أنه لا يشعر بخير، لكن هذه مباراة برشلونة ضد نيوكاسل من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سيتطلب الأمر شيئًا استثنائيًا لإبعادي عن هذه المباراة الليلة."
وكرر كين هذا الرأي في برنامج "ذا أوفرلاب"، متسائلاً: "كيف يمكن أن تكون مريضاً وتشارك في المباراة لمدة نصف ساعة؟"
كما استخف روني بادعاءات المرض، قائلاً: "إذا كنت مريضاً، فأنت مريض. لا ينبغي أن تكون هناك. لقد مر بجانبنا قبل المباراة ولم يصافحنا. قال إنه لا يريدنا أن نصاب بأي شيء، لكنه بعد ذلك دخل غرفة الملابس مع زملائه في الفريق".
هوي يوضح الأمور بشأن البروتوكولات الطبية
خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، أعرب هاو عن رغبته في تخفيف الضغط عن لاعبه من خلال تحمل المسؤولية الكاملة عن قرار اختيار التشكيلة. وأوضح هاو قائلاً: "يجب أن أوضح أمراً ما بخصوص أنتوني جوردون. لقد كان مستعداً تماماً للعب في المباراة ضد برشلونة". "أعلم أن هناك الكثير من التعليقات. كان قراري بعدم إشراكه في التشكيلة الأساسية بناءً على حقيقة أنه كان مريضاً في ذلك الصباح ولم يحضر الحصة التدريبية. كان مستعداً للعب، ولكن بعد التشاور مع الطاقم الطبي، لم يعتقد أنه لائق للعب".
"سلسلة الانتصارات" والقوة الذهنية
وبعيدًا عن المخاوف الطبية المباشرة، استغل هاو هذه الفرصة لتأكيد أهمية جوردون في مشروع «المغبيز» على المدى الطويل. فقد أظهر لاعب إيفرتون السابق أداءً متميزًا هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف في البطولات الأوروبية، وسارع هاو إلى الإشادة بشخصيته. وقال هاو: «أنت، أعتقد أنني سأصنفه على أنه فائز. إنه يريد الفوز بكل شيء؛ إنه منافس حقيقي. لديه تلك السمة التي أعتقد أن جميع اللاعبين الكبار بحاجة إليها، حيث إنه ذو عزيمة قوية ومركز للغاية على تطوره وأدائه. لا يمكنني إلا أن أتحدث عنه بكل إعجاب هذا العام. لم يكن الموسم سهلاً بالنسبة له. واجه الكثير من التحديات، كما هو الحال مع كل لاعب. لكنني أعتقد أنه ربما يمر حالياً بأفضل لحظاته هذا الموسم. إنه يلعب بشكل رائع حقاً".
صعوبة في اختيار التشكيلة قبل مباراة كامب نو
يواجه هاو معضلة تكتيكية في الوقت الذي يستعد فيه نيوكاسل لرحلة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تشيلسي يوم السبت، ومباراة الإياب في برشلونة يوم الأربعاء. بعد ركلة الجزاء التي سجلها لامين يامال في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة الذهاب، أصبحت آمال «المغار» في بلوغ ربع النهائي في خطر. يجب على المدرب أن يقرر ما إذا كان سيُعيد جوردون إلى التشكيلة الأساسية في الدوري المحلي لبناء إيقاع المباراة أم يحافظ على طاقته من أجل أجواء كامب نو المهيبة. يدير هاو فريقًا على حافة الإرهاق وفرصة تاريخية، حيث يأمل القائد برونو غيمارايس في السفر إلى برشلونة مع الفريق بعد تعافيه في البرازيل.
