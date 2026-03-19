AFP
ترجمه
إدي هاو يحث لاعبي نيوكاسل على «التعامل» مع الهزيمة الساحقة أمام برشلونة «بسرعة» بعد أن عادل المدرب الرقم القياسي السيئ السمعة لغاري نيفيل
ليلة مليئة بالأرقام القياسية غير المرغوب فيها بالنسبة لهو
شكلت فداحة الهزيمة في كاتالونيا ضربة قوية لطموحات نيوكاسل الأوروبية، لكنها أدت أيضًا إلى انضمام هاو إلى نادٍ حصري وغير مرغوب فيه. فبعد أن شهد فريقه استقبال سبعة أهداف، أصبح هاو أول مدرب إنجليزي يدير فريقًا في هذا الملعب الأسطوري منذ نيفيل في عام 2016.
وقد شابت فترة نيفيل في فالنسيا هزيمة ساحقة بنتيجة 7-0 في كأس الملك على يد البلوغرانا. ووجد فريق الماغبايز نفسه في موقف مشابه خلال انهيار دفاعي كامل، على الرغم من الشوط الأول الحماسي الذي سجل فيه أنتوني إيلانغا هدفين ليحافظ على المنافسة قبل الاستراحة.
هوي يطالب بالمرونة النفسية
وفي تصريحاته عقب صافرة النهاية، تحدث هاو بصراحة عن ضرورة أن يتجاوز فريقه هذه النتيجة، مشجعاً لاعبيه على التطلع إلى المباراة المقبلة بحماس كبير.
وقال هاو، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان": "لا أجد صعوبة في استعادة توازني، لكن الأمر يتعلق باللاعبين أكثر. أنا قادر على تجاوز الأمور بسرعة، سواء كانت المباريات أو عملية المراجعة. الآن، كل التركيز منصب على ساندرلاند. الأمر لا يتعلق باليوم، بل بضمان استعدادنا ذهنياً وجسدياً لخوض مباراة مهمة. أعتقد أنها مباراة جيدة لنا.
"يوم الأحد مهم للغاية. من الصعب عليّ التحدث عن ذلك الآن. علينا فقط أن نلعب وكأن حياتنا تعتمد على ذلك. إنها مباراة كبيرة للغاية بالنسبة للمدينة، وللمشجعين، وللاعبين، وللنادي بأكمله. علينا التعامل مع هذا الأمر بسرعة كبيرة والتطلع إلى يوم الأحد".
أثبتت الأخطاء الدفاعية أنها مكلفة في ملعب كامب نو
وأكد هاو أن فريقه أظهر هويته الحقيقية في أجزاء من المباراة، لكنه أعرب عن إحباطه من طبيعة الأهداف التي استقبلها. وأشار إلى أخطاء فردية غير معتادة وسوء التنظيم في الكرات الثابتة، مما سمح لبرشلونة بالسيطرة التامة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وأضاف هاو: "قدمنا مباراة جيدة للغاية لمدة 90 دقيقة في سانت جيمس بارك ونصف المباراة اليوم. لا ينبغي نسيان ذلك، مهما كان النتيجة صعبة. هذا لا يعكس كيف سارت المباراة".
"لم يكن دفاعنا بالمستوى الذي كان عليه ضد تشيلسي. في الهدف الأول، انزلق لاعبان. ثم جاءت الكرة الثابتة. ثم جاءت اللحظة الحاسمة وهي ركلة الجزاء. على الرغم من أننا لعبنا جيدًا في الشوط الأول – واعتقدت أننا كنا رائعين، وكان ذلك تمثيلًا رائعًا لما نريد أن نكون عليه – إلا أننا ارتكبنا أخطاء كثيرة.
"لو دافعنا بالطريقة التي نستطيعها، لما دخلنا الشوط الثاني متأخرين. ثم استقبلنا هدفاً آخر من كرة ثابتة. الأهداف الأربعة الأولى كانت غريبة بالنسبة لنا: لا يمكن أن نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة. الهدفان من الكرات الثابتة لا يغتفران لأنهما كانا وفقاً للقواعد. لا يمكن أن يحدث ذلك. لا أعتقد أننا تعافينا نفسياً [من ركلة الجزاء التي سددها لامين يامال]".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيبدأ نيوكاسل الآن الاستعدادات لمباراة ديربي تاين-وير ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل «المغاريب» المركز التاسع في الترتيب برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا. ومع بقاء ثماني جولات على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، سيبذل فريق هاو قصارى جهده لضمان مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، على الأرجح في دوري أوروبا أو دوري المؤتمر.
