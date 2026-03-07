Getty
إدو يُطرد بوحشية من نوتنغهام فورست من منصب المدير الرياضي لينهي فترة ولايته المشؤومة بعد خروجه من أرسنال
حكم كارثي في سيتي جراوند
كان وصول إيدو في يوليو 2025 يعتبر أمرًا بالغ الأهمية بعد الفترة الناجحة للغاية التي قضاها في شمال لندن، حيث ساعد في إعادة بناء فريق آرسنال ليصبح منافسًا على اللقب. ومع ذلك، لم تكن فترة البرازيلي في إيست ميدلاندز مستقرة على الإطلاق، حيث تميزت بتغييرات كبيرة في طاقم الفريق الأول واستثمارات كبيرة لم تسفر عن نتائج متسقة على أرض الملعب. وبحسب ما ورد، بلغت التوترات وراء الكواليس ذروتها بإصدار تعليمات رسمية للمدير التنفيذي بالابتعاد عن ملعب سيتي جراوند الشهير ومرافق تدريب النادي. وتشير هذه الخطوة إلى انهيار نهائي في العلاقة بين المدير السابق للمدفعجية والقيادة العليا لفريق فورست، بما في ذلك المالك المتقلب فانجيليس ماريناكيس. ووفقًا لتقارير مختلفة، تم الآن إعفاء إيدو من مهامه، مما يفتح الباب على مصراعيه لعودته إلى وطنه البرازيل.
تاريخ حافل بالإنجازات في اللعبة
على الرغم من أن فترة عمله في إيست ميدلاندز كانت فاشلة، إلا أن إدو لا يزال يتمتع بسيرة ذاتية رائعة تجعله خيارًا جذابًا للأندية في جميع أنحاء العالم. حقق نجاحًا كبيرًا في كورينثيانز، حيث كان شخصية رئيسية خلال فوز الفريق بكأس ليبرتادوريس 2012 ولقب البرازيلي 2015، قبل أن ينتقل إلى منصب المنسق الفني في الاتحاد البرازيلي.
خلال فترة عمله مع المنتخب الوطني، ساهم في فوز السيليساو بكأس أمريكا الجنوبية 2019. مهد هذا النجاح الطريق لانتقاله إلى ناديه السابق أرسنال، حيث أمضى خمس سنوات كمدير فني، أشرف خلالها على تحول كامل للفريق إلى جانب ميكيل أرتيتا قبل قراره المشؤوم بالانضمام إلى مشروع فورست متعدد الأندية.
فلامنغو يطمح إلى ضم إيدو
يقال إن فلامنغو يراقب وضع إيدو عن كثب، حيث يعتبره المرشح الأوفر حظًا لخلافة خوسيه بوتو. مستقبل بوتو في نادي ريو دي جانيرو محاط حاليًا بالغموض، ويُعتقد أن مجلس الإدارة معجب بخبرة إيدو الواسعة في كرة القدم الأوروبية وعمله السابق مع المنتخب البرازيلي.
عندما سُئل عن الشائعات المتزايدة بشأن مستقبله وعلاقته بفريق روبرو-نيغرو، ظل إيدو صامتًا بشأن أي مفاوضات محتملة. وفي حديثه إلى Lance! قبل رحيله، قال: "أواصل العمل في المجموعة ولا يمكنني الالتزام بأي خطوة في الوقت الحالي".
ما هو مستقبل نوتنغهام فورست؟
بالنسبة لفورست، يمثل رحيل إيدو تغييراً آخر في اتجاه النادي الذي يعاني من أجل الاستمرارية. سيتعين على الإدارة الآن إيجاد طريقة للحفاظ على تركيز الفريق على البقاء في الدوري الممتاز بدون رئيس العمليات الكروية. مع اقتراب غاريبالدي بشكل خطير من منطقة الهبوط، تحول التركيز بالكامل إلى الملعب.
