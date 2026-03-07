إدو يُطرد بوحشية من نوتنغهام فورست من منصب المدير الرياضي لينهي فترة ولايته المشؤومة بعد خروجه من أرسنال

على الرغم من أن فترة عمله في إيست ميدلاندز كانت فاشلة، إلا أن إدو لا يزال يتمتع بسيرة ذاتية رائعة تجعله خيارًا جذابًا للأندية في جميع أنحاء العالم. حقق نجاحًا كبيرًا في كورينثيانز، حيث كان شخصية رئيسية خلال فوز الفريق بكأس ليبرتادوريس 2012 ولقب البرازيلي 2015، قبل أن ينتقل إلى منصب المنسق الفني في الاتحاد البرازيلي.

خلال فترة عمله مع المنتخب الوطني، ساهم في فوز السيليساو بكأس أمريكا الجنوبية 2019. مهد هذا النجاح الطريق لانتقاله إلى ناديه السابق أرسنال، حيث أمضى خمس سنوات كمدير فني، أشرف خلالها على تحول كامل للفريق إلى جانب ميكيل أرتيتا قبل قراره المشؤوم بالانضمام إلى مشروع فورست متعدد الأندية.