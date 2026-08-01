"إدمان لا أنوي محاربته" .. شتشيسني يعترف بضعفه أمام السجائر

وقدّم حارس مرمى يوفنتوس السابق وجهة نظره حول الحفاظ على الصدق فيما يتعلق بنمط حياته الشخصية. وقال: «قد لا يبدو هذا الأمر الأكثر احترافية في العالم، لكنني أنا كما أنا. يعرف الناس أن لدي إدمانًا واحدًا لا أستطيع التخلص منه».

بل إنه أشار إلى أن مشجعي برشلونة ابتكروا هتافًا يشير صراحةً إلى تدخينه، مضيفًا: «لم يسبق لي أن حظيت بهتاف خاص بي من قبل، لذا فهذا أمر مفاجئ بحد ذاته. لقد استمتعت به. أحاول أن أكون صادقًا قدر الإمكان، ويبدو أن الناس يقدرون ذلك».

وأكد الحارس السابق لآرسنال أن صراحته بشأن إدمانه للنيكوتين هي السبب الرئيسي وراء تواصل المشجعين معه، قائلاً: «أتصور أن الكثير من اللاعبين يعانون من إدمانات معينة، سواء كان النيكوتين أو الكحول أو المقامرة، لا أعرف. لكن هناك لاعب واحد يتحدث عن الأمر بصراحة تامة، وهذا اللاعب هو أنا. وهو إدمان لا أرغب حتى في محاربته. أنا أقبل به، وربما يبدو هذا صادقاً في أعين الناس. الناس لا يعتقدون أنني أدخن لأنهم شاهدوا صورة خفية لي التقطها مصورو البابارازي. لقد اعترفت بإدماني، وهو إدمان يعاني منه الكثير من الناس في العالم.

وختم: "ربما يستطيع الناس التعاطف مع هذا الأمر. ولا أفكر حتى في أن أنصح الناس بالبدء في التدخين. أعتقد أنه أمر فظيع ويجب على الجميع تجنبه. إنها نقطة ضعف لدي، لكنني لا أمانع هذه النقطة من الضعف".