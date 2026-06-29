في ليلة درامية بمونديال 2026، كشفت إحصاءات أوبتا عن رقم مذهل رافق هدف رياض محرز المتأخر في شباك النمسا، بينما اعترف قائد "محاربي الصحراء" بصدق أن الموقف كان محرجاً بعد إقصاء المنافس "للحظات"، قبل ضمان التأهل لكليهما في الدقيقة الأخيرة.
إحصائية مذهلة وتصريح ناري.. لماذا شعر محرز بـ"الحرج" بعد هدفه "الصاعق" في شباك النمسا!
رقم مذهل
شهدت المواجهة المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها بين المنتخبين حجز بطاقة التأهل لدور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي هذا السياق، كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات عبر حسابها الرسمي "Opta Analyst" عن رقم مذهل تحقق في الهدف المتأخر الذي أحرزه محرز.
وأوضحت الشبكة أن هناك 110 تمريرات متتالية سبقت هدف قائد الجزائر، حيث استحوذ الفريق على الكرة بشكل مستمر لأكثر من 5 دقائق كاملة. وتؤكد الخريطة الحرارية وشبكة التمريرات في الصورة المرفقة هذا الاستحواذ الماراثوني الذي بدأ في الدقيقة 87:15 وانتهى بالهدف في الدقيقة 92:51، ليدون اللاعب هدفه الشخصي الثاني في المباراة.
اعتراف بـ"الموقف المحرج"
رغم فرحة التأهل المستحقة، تحدث محرز عن تفاصيل اللحظات الأخيرة والمشاعر المختلطة التي رافقت هدفه القاتل في اللحظات الأخيرة. وقال قائد المنتخب"بصراحة كان الوضع محرجا بعض الشيء، كنا نلعب على الأطراف بينما كانوا يتراجعون للخلف، ولكن في اللحظة الأخيرة مرر أحدهم كرة من العمق ودخلت منطقة الجزاء، كان عليّ أن أحترم قواعد اللعبة، كان عليّ أن أسجل، كان عليّ أن أحاول التسجيل، كما حاولوا هم أيضا، كانوا متقدمين بنتيجة 2-1، أعلم أنه موقف محرج لكنها كرة القدم، عليك أن تحترم قواعدها، والشيء الجيد هو... شيء جيد بالنسبة لهم، هو أنهم سجلوا وتأهلوا، تأهلنا كلانا وهذا هو الأهم اليوم".
حسابات معقدة
جاءت تصريحات الجناح الجزائري لتسلط الضوء على الحسابات المعقدة التي أحاطت بالدقائق الأخيرة. الموقف كان بالغ الحساسية، لأن فوز المنتخب الجزائري في تلك اللحظات كان سيعني إقصاء النمسا ومنح بطاقة التأهل للمنتخب الإيراني بدلاً منها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتصار كان سيضع رفاق القائد الجزائري في مواجهة نارية وصدام مباشر مع المنتخب الإسباني، متصدر المجموعة الثامنة، بدلاً من مسارهم الحالي. لذلك، كان الهدف بمثابة سيف ذي حدين فنياً، وهو ما يفسر حالة الحرج التي شعر بها اللاعبون.
- AFP
ماذا ينتظر الجزائر في الدور المقبل؟
بعد طي صفحة المجموعات، يتطلع المنتخب الجزائري، بصفته ثالث منتخب عربي يتأهل للأدوار الإقصائية في مونديال 2026، لمواصلة مغامرته بنجاح. وسيصطدم "محاربو الصحراء" بمنتخب سويسرا، متصدر ترتيب المجموعة الثانية، في مباراة مرتقبة يوم الثالث من يوليو المقبل بمدينة فانكوفر الكندية.