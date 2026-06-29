إحصائية مذهلة وتصريح ناري.. لماذا شعر محرز بـ"الحرج" بعد هدفه "الصاعق" في شباك النمسا!

شهدت المواجهة المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها بين المنتخبين حجز بطاقة التأهل لدور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي هذا السياق، كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات عبر حسابها الرسمي "Opta Analyst" عن رقم مذهل تحقق في الهدف المتأخر الذي أحرزه محرز.

وأوضحت الشبكة أن هناك 110 تمريرات متتالية سبقت هدف قائد الجزائر، حيث استحوذ الفريق على الكرة بشكل مستمر لأكثر من 5 دقائق كاملة. وتؤكد الخريطة الحرارية وشبكة التمريرات في الصورة المرفقة هذا الاستحواذ الماراثوني الذي بدأ في الدقيقة 87:15 وانتهى بالهدف في الدقيقة 92:51، ليدون اللاعب هدفه الشخصي الثاني في المباراة.



