إجراء غريب بسبب الإعلانات المزيفة! يبدو أن نجم لعبة السهام لوك ليتلر يسعى إلى تسجيل وجهه كعلامة تجارية

لكن شهرته لها جوانب سلبية أيضًا: يبدو أن نجم لعبة السهام لوك ليتلر يتخذ إجراءً جذريًا وغريبًا في الوقت نفسه.

وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية، قدم بطل العالم مرتين طلبًا إلى مكتب الملكية الفكرية لتسجيل صورته كعلامة تجارية وبالتالي حمايتها.

  • والسبب: يمكن لليتلر بذلك منع استغلال صورته في الإعلانات دون موافقته، سواء كان ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو برامج معالجة الصور. 

    بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى منع بيع المنتجات المزيفة، التي يستخدمها القائمون عليها صورة ليتلر لأغراض غير مشروعة، مما يشكل انتهاكًا لحقوق النشر.

    وقع ليتلر أكبر صفقة في تاريخ رياضة رمي السهام

    لا يوجد حالياً لاعب دارتس آخر يتمتع بقيمة تسويقية أكبر من ليتلر، ولهذا السبب قام المصنف الأول عالمياً بتسجيل لقب «ذا نوك» (The Nuke) كعلامة تجارية محمية في الولايات المتحدة. وفي مطلع هذا العام، بعد فترة وجيزة من فوزه بلقبه الثاني في بطولة العالم، أبرم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً الآن أكبر صفقة في تاريخ رياضته مع شركة «تارغت دارتس» (Target Darts) المزودة للمعدات.

    ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء البريطانية PA، من المقرر أن يحصل اللاعب البريطاني على ما مجموعه حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (حوالي 23 مليون يورو). ووفقاً لذلك، فإن الاتفاقية تمتد لعشر سنوات وتشمل، إلى جانب المدفوعات الثابتة، مكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى حصص من عائدات مبيعات المنتجات التي يروج لها ليتلر.

  • تقوم شركة «ليتلر» أيضًا بالترويج لألعاب الفيديو وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة

    كما يروج ليتلر لألعاب الفيديو وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة وحتى وجبات المكسرات الجاهزة. ويتولى تسويقه أحد أنجح رجال الأعمال في عالم لعبة السهام بنفسه: غاري بلامر.

    يضاف إلى ذلك الجوائز المالية الضخمة التي يحصدها ليتلر. ففي العامين الماضيين، تجاوز بالفعل حاجز الثلاثة ملايين يورو في ترتيب الجدارة. ولا يبدو أن نهاية قصة نجاحه في الأفق بعد. فقد حصد يوم الخميس الماضي فوزه الثاني هذا الموسم بعد مطاردة مثيرة في الدوري الممتاز. 

  • لوك ليتلر يتصدر قائمة لاعبي الدارتس: ترتيب الجدارة

    الموقع الحاليالاسمجائزة مالية
    1لوك ليتلر2,961,000 جنيه إسترليني
    2لوك همفريز1.206.500 جنيه إسترليني
    3جيان فان فين948,250 جنيه إسترليني
    4مايكل فان جيروين710,250 جنيه إسترليني
    5جوني كلايتون649.000 جنيه إسترليني
    6جيمس ويد637,250 جنيه إسترليني
    7جوش روك619,250 جنيه إسترليني
    8جيروين برايس617,750 جنيه إسترليني
    9ستيفن بونتينغ615,250 جنيه إسترليني
    10غاري أندرسون600,250 جنيه إسترليني
    • تاريخ: 16 مارس 2026