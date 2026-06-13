إجراءات أمنية مشددة.. بلجيكا تكافح التجسس بستائر جديدة قبل مواجهة مصر في كأس العالم

أثار معسكر المنتخب البلجيكي لكرة القدم في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا جدلاً واسعاً. ووفقاً لما ذكرته الصحيفة البلجيكية، واجه الجهاز الفني أزمة تتعلق بمدى خصوصية التدريبات في مقر نادي سياتل ساوندرز، حيث تم تركيب ستائر مضادة للتجسس حول الملعب. لكن النسخة الأولى كانت شفافة، مما اضطر المسؤولين لإضافة طبقات جديدة لضمان السرية قبل مواجهة المنتخب المصري.

وتُقام هذه المواجهة المرتقبة يوم الإثنين المقبل في أولى جولات المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبَي نيوزيلندا وإيران، مما يزيد من أهمية الحفاظ على سرية الخطط التكتيكية وحمايتها من أي عيون متطفلة في ظل المنافسة الشرسة المنتظرة.